Rubiela necesita tratamiento urgente para su cáncer, pero Nueva EPS en Medellín dice que no tiene oncólogo

Lo que empezó como un “nacido” en la parte superior en la cabeza de Ana Rubiela Tamayo, hoy es un “cráter” cancerígeno que cada vez le toma más ventaja y pone en riesgo su vida. Hace casi dos meses, esta señora de 75 años de edad que vive en Niquía, al Norte del Valle de Aburrá, está esperando una remisión por parte de la Nueva EPS a una consulta por primera vez con el cirujano oncólogo; sin embargo, a pesar de tener la orden médica que así lo indica, aún no le han asignado un especialista para que la examine.
Cada día que pasa sin recibir la atención que necesita es una odisea para ella y su familia. Apenas puede soportar el dolor, y si bien su círculo no vive en carne propia ese mismo martirio, padece ante cada señal de agonía de Ana Rubiela.
Lea más: “Mientras mueren los pacientes, están contratando ejércitos electorales”: Andrés Forero
Y es que, de acuerdo con el testimonio de su hija, Ana Patricia Agudelo, no saben qué más hacer para que desde la Nueva EPS le brinden el servicio que su madre suplica. Han interpuesto tres PQRS y una tutela, y si bien esta última falló a su favor, la Entidad Promotora de Salud aún no ha procedido en el caso.
La desesperación y la urgencia los ha obligado a pagar de manera particular consultas, biopsias y otro tipo de exámenes, gastando casi $2 millones en menos de un año, con el único propósito de verla mejorar y sanar, pero sus esfuerzos, a pesar de buenos, no han sido suficientes, pues sí o sí la paciente requiere una intervención quirúrgica inmediata.
“Fuimos hasta la Nueva EPS y registramos toda la evidencia de las medidas que interpusimos y la papelería que tenemos sobre el caso. Dijeron que nos daban respuesta en uno o dos días y esta es la hora que nadie nos llama, no nos dicen nada, y a mi mamá cada día se le abre más ese hueco que tiene en la cabeza. Es que la orden ya nos la dieron, pero lo que dicen ellos es que no hay quién la atienda, que no hay un prestador de servicio disponible”, dijo Ana Patricia Agudelo, la hija.