“No sean tan agalludos”: el llamado de Federico Gutiérrez a quienes elevaron excesivamente los precios de hospedaje por concierto de Bad Bunny

Ante la triple fecha de conciertos que tendrá el cantante Bad Bunny en Medellín, un fenómeno ha preocupado a la ciudad y al turismo: el cobro excesivo en alojamientos y hospedajes.

Según denuncias hechas a través de redes sociales, a algunos visitantes de la capital antioqueña les cancelaron las reservas hechas por plataformas como Airbnb y Booking a última hora por supuestas “fugas de gas”, “problemas estructurales” o “fuerza mayor”, obligando a estas personas a buscar otras alternativas para hospedarse en la ciudad.

Sin embargo, ante la cercanía de los conciertos del Conejo Malo y un sector de hotelería y hospedaje al límite, dichas cancelaciones estarían relacionadas con el aumento que ha tenido el precio de los alojamientos en Medellín, pues estos han llegado hasta $31 millones. Lea también: Alojamientos hasta por $31 millones: los precios en Medellín este fin de semana por conciertos de Bad Bunny Ante este escenario, el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció en su cuenta de X sobre las denuncias hechas en redes sociales. “No se les vaya la mano, no sean tan conchudos, no sean tan agalludos”, expresó el mandatario local aludiendo a los arrendatarios en estas plataformas.

“No maten la gallinita de los huevos de oro. El turismo es fundamental para la ciudad, no abusen de eso, porque si no, la gente no va a volver a llamarlos ni va a volver a tener la oportunidad de estar con ustedes”, subrayó Gutiérrez.

En la misma publicación, el alcalde advirtió que no se va a permitir la especulación ni el abuso en los precios, además de que habrá una investigación y si es el caso, se pedirá a las plataformas como Airbnb que haya sanciones.

Bad Bunny estará con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en Medellín los días 23, 24 y 25 de enero donde, desde el Atanasio Girardot, el puertorriqueño presentará en vivo su último álbum que está a poco de cumplir el año de lanzamiento.