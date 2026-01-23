x

“No sean tan agalludos”: el llamado de Federico Gutiérrez a quienes elevaron excesivamente los precios de hospedaje por concierto de Bad Bunny

El alcalde de Medellín lanzó una advertencia a los usuarios de plataformas como Airbnb que se estarían aprovechando de la oleada de turistas que llegarán a la ciudad por el concierto del Conejo Malo.

  El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al incremento excesivo de alojamientos en la ciudad por el fin de semana de conciertos de Bad Bunny. Fotos: Julio César Echeverri, Getty Images y Captura de pantalla Airbnb.
    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al incremento excesivo de alojamientos en la ciudad por el fin de semana de conciertos de Bad Bunny. Fotos: Julio César Echeverri, Getty Images y Captura de pantalla Airbnb.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
Ante la triple fecha de conciertos que tendrá el cantante Bad Bunny en Medellín, un fenómeno ha preocupado a la ciudad y al turismo: el cobro excesivo en alojamientos y hospedajes.

Según denuncias hechas a través de redes sociales, a algunos visitantes de la capital antioqueña les cancelaron las reservas hechas por plataformas como Airbnb y Booking a última hora por supuestas “fugas de gas”, “problemas estructurales” o “fuerza mayor”, obligando a estas personas a buscar otras alternativas para hospedarse en la ciudad.

@naylethmeza ME CANCELARON EL #airbnb EN MEDELLÍN FALTANDO DOS DÍAS PARA EL CONCIERTO DE #badbunny #denunciapublica #dtmfbadbunny #medellin ♬ sonido original - 🫧 Nayleth 🫧

Sin embargo, ante la cercanía de los conciertos del Conejo Malo y un sector de hotelería y hospedaje al límite, dichas cancelaciones estarían relacionadas con el aumento que ha tenido el precio de los alojamientos en Medellín, pues estos han llegado hasta $31 millones.

Lea también: Alojamientos hasta por $31 millones: los precios en Medellín este fin de semana por conciertos de Bad Bunny

Ante este escenario, el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció en su cuenta de X sobre las denuncias hechas en redes sociales. “No se les vaya la mano, no sean tan conchudos, no sean tan agalludos”, expresó el mandatario local aludiendo a los arrendatarios en estas plataformas.

“No maten la gallinita de los huevos de oro. El turismo es fundamental para la ciudad, no abusen de eso, porque si no, la gente no va a volver a llamarlos ni va a volver a tener la oportunidad de estar con ustedes”, subrayó Gutiérrez.

En la misma publicación, el alcalde advirtió que no se va a permitir la especulación ni el abuso en los precios, además de que habrá una investigación y si es el caso, se pedirá a las plataformas como Airbnb que haya sanciones.

Bad Bunny estará con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en Medellín los días 23, 24 y 25 de enero donde, desde el Atanasio Girardot, el puertorriqueño presentará en vivo su último álbum que está a poco de cumplir el año de lanzamiento.

Este fin de semana se esperan más de 100.000 visitantes en la ciudad según la Alcaldía y una ocupación hotelera del 90 % según Cotelco.

Siga leyendo: Sorpresas y recomendaciones: todo lo que tiene que saber sobre los conciertos de Bad Bunny en Medellín

