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No caiga: es falso que se estén robando niños en Medellín y el Valle de Aburrá

Autoridades indicaron que se trata de un audio de hace años y que no tiene ninguna validez.

  • Imagen de referencia de un niño en una fundación en el centro de Medellín que busca evitar el trabajo infantil. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO
    Imagen de referencia de un niño en una fundación en el centro de Medellín que busca evitar el trabajo infantil. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 2 horas
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El audio de “se están robando niños en Medellín, infortunadamente, se está convirtiendo en el nuevo caso del video del Día de San Valentín de Fabi-ou, que año tras año se publica en redes sociales. Esto último no va más allá de un simple meme que puede generar algo de risa entre los internautas, pero aseverar que en la capital antioqueña están raptando a menores de edad cuando no hay denuncias al respecto, es algo muy delicado.

Lea más: La inseguridad en Bogotá no da tregua: robaron camioneta con niña de 7 años adentro y la Policía logró su rescate tras poderoso operativo

El mismo secretario de Seguridad del Distrito, Manuel Villa Mejía, desestimó esas falsas alarmas que volvieron a repuntar este viernes 10 de abril. El funcionario aclaró que se trata de un audio viejo que en cualquier momento reaparece sin ningún tipo de contexto o verdad, solo con el propósito de alertar a la comunidad.

“Cada que ese audio se publica, las autoridades que estuvieron en su momento, y en este caso, nosotros, tenemos que salir a desmentir esa información. No es cierto, no está pasando, y los padres de familia y la ciudadanía en general puede tener total tranquilidad”, dijo.

Adicionalmente, el mismo alcalde de Medellín Federico Gutiérrez confirmó que no es verdad que estén raptando a niños en la capital antioqueña o en el Valle de Aburrá, e invitó a la gente a no creer en este tipo de aseveraciones sin ningún sustento.

“En los audios dicen que hay una situación crítica de robo de niños, y que se debe a un pedido de trata de blancas, de robo de órganos o de secuestro. Eso es totalmente falso. Todo esto lo he verificado yo, con inteligencia e investigación de la Policía. Pueden estar tranquilos”, puntualizó el mandatario distrital.

Revuelos de años atrás por el mismo audio

En 2022, tras escuchar esa información que hacía alusión al secuestro de niños en el área metropolitana, Adriana Ramos entró en pánico y optó por no enviar durante dos días a sus hijos al colegio ubicado en Robledo.

Si bien las historias de los audios eran falsas, la reacción no tardó en aparecer en varias familias que, tras recibir estas cadenas de Whatsapp, llenaron los chats de grupos familiares y de colegios diseminando el miedo.

De acuerdo con el Comandante de la Policía Metropolitana de aquel momento, el Brigadier General Javier Martín, se pudo determinar que por lo menos desde hace cinco años atrás circulaban las mismas historias a nivel nacional. Incluso, una cadena por Whatsapp que hablaba sobre el falso robo de un niño causó una tragedia, luego de que cientos de habitantes en Ciudad Bolívar, Bogotá, asesinaran a un hombre y lincharan a otros dos.

¿Cómo saber si la información es o no cierta?

Algunas pautas elementales para saber manejar la información que llega a las familias a través de redes sociales es consultarle a la persona que la envió si alguien conocido fue el autor de la información o quién se la envió.

También advertir si la información busca causar una emoción, como el rechazo, por ejemplo, mensajes en los que se hace énfasis en la supuesta inoperancia de las autoridades ante varios casos de secuestro.

Entérese: La primera hipótesis sobre la muerte de dos menores en Vista Hermosa al quedarse encerrados en un congelador

Además es común que pidan reiteradamente creer en la veracidad de la historia. Esto es otra señal de alarma.

No obstante, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a pesar de que estos audios que circulan en redes son falsos: no bajar la guardia con los menores de edad, puesto que en cualquier momento alguno puede ser víctima de secuestro, extorsión u otro delito.

Para reportar casos de secuestro y extorsión en el Valle de Aburrá, puede comunicarse a la línea 165 del Gaula de la Policía, que está disponible todos los días y las 24 horas.

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Federico Gutiérrez
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