Joven hirió a menor de 13 años con un machete porque no lo dejó jugar un partido de microfútbol en barrio de Medellíin

Un grupo de adolescentes se encontraban disputando un encuentro de microfútbol en la cancha del barrio El Compromiso, en la comuna 1 (Popular), de Medellín. En medio del juego llegó otro joven pidiendo que si lo dejaban formar parte del encuentro. Ante la negativa, bajo el argumento que ya estaban completos, hubo una riña, con machete incluido, que dejó un menor de edad lesionado.

Los hechos se registraron en la tarde del pasado lunes en la carrera 30 con la calle 95AA, en este barrio del nororiente de Medellín, en medio del partido de microfútbol que estaba disputando la víctima junto con otros amigos.

Cuando el señalado victimario llegó, diciendo que si lo dejaban jugar, la respuesta fue que no, porque ya estaban completos para el partido que ya habían comenzado.

La molestia ante esta respuesta por parte del victimario fue sacar un machete que tenía cerca y con ello comenzó a atacar al menor de 13 años que le habría impedido integrarse a uno de los equipos que ya habían conformado.

En medio de estos ataques, uno de los agresores sacó un machete y le propinó una lesión con esta arma blanca en varias partes del cuerpo, dejando al joven, de 13 años, lesionado, en la cabeza, el antebrazo y la espalda.

De inmediato los otros jóvenes que estaban en la cancha interceptaron al agresor para que no continuara atacando al menor y posteriormente este habría escapado del sector.

Sus amigos llevaron al menor a la Unidad Intermedia de Santo Domingo Savio para que le realizaran las curaciones correspondientes, pero, según información de las autoridades, no se las pudieron hacer por no contar con los implementos necesarios.

Ante esto, la madre de este menor lo llevó a la sede de la EPS Sura, en el barrio Córdoba, de Medellín, donde pudieron ponerle los puntos de sutura en las tres partes donde recibió los ataques con esta arma cortopunzante.

Al ver que las lesiones no comprometían su vida, después de ser atendido por estas lesiones, los galenos le dieron de alta para que continuara con el proceso de recuperación en su vivienda.

Las autoridades, por su parte, avanzan en las labores correspondientes para buscar al adolescente agresor para iniciar el respectivo proceso de restablecimiento de derechos y las sanciones que se le puedan interponer a los padres de familia.