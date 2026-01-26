A la cárcel una mujer por intentar matar a su suegra y maltratar a sus hijos en Medellín

Por su presunta responsabilidad en atentar contra la vida de su suegra, de 65 años, además de maltratar física y verbalmente a sus hijos menores de edad y a su compañero sentimental, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a una mujer en Medellín.
Los hechos denunciados ocurrieron el pasado 18 de enero en una vivienda del barrio La Francia de Medellín. Allí, la mujer de 34 años ahora privada de la libertad, habría maltratado a sus hijos, por lo que su pareja le hizo un reclamo.
Según las autoridades, la mujer habría respondido a este reclamo amenazando al hombre con un cuchillo en frente de sus padres.