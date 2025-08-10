x

Dos presuntos ladrones fueron asesinados en Medellín: uno habría intentado atracar a un juez de Vegachí y escolta reaccionó

Los hechos no están relacionados, pero ambos ocurrieron este sábado 9 de agosto. Uno en Belén y el otro en Castilla.

  • Los dos homicidios se registraron este sábado 9 de agosto. Imagen de archivo. FOTO EL COLOMBIANO
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos hombres quienes presuntamente intentaban cometer hurtos en hechos que no tienen relación, pero que se presentaron este sábado 9 de agosto.

El primero de ellos se registró hacia las 2:00 p.m., en una estación de gasolina ubicada en la carrera 70 con calle 30A, en la comuna 16, Belén, y la víctima fue identificada como Sebastián David Durango Murillo, de 30 años. Según el reporte que han entregado las autoridades, todo se presentó en un aparente intento de hurto a un juez del municipio de Vegachí, Nordeste antioqueño.

En ese momento, según la información oficial, el funcionario judicial se encontraba en la estación de gasolina con su escolta, un integrante activo de la Policía Nacional. Fue entonces cuando el presunto ladrón llegó a intimidar al juez para intentar hurtarle las pertenencias y el escolta reaccionó con su arma de dotación causándole varias heridas.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), el presunto ladrón se encontraba con otros dos sujetos, quienes lograron huir del sitio en una moto, llevándose con ellos al lesionado hacia un centro asistencial, en donde falleció por la gravedad de las heridas.

El segundo de los casos reportados se registró, según el Sisc, a las 9:06 p.m., en el barrio Tejelo, de la comuna 5, Castilla. La víctima fue identificada como Andrés Mauricio Mesa Gómez., de 23 años, quien supuestamente también intentó cometer un robo a un funcionario de la Policía Nacional.

El policía reaccionó con su arma de dotación e hirió al presunto ladrón, quien falleció en vía pública, donde las autoridades hicieron posteriormente las diligencias correspondientes.

Con estos dos casos, ya son 208 los homicidios registrados en Medellín entre el primero de enero y el 9 de agosto de este año, incluidos los relacionados con reacciones de la fuerza pública. Esto representa un incremento del 18% frente al mismo periodo del año pasado, cuando para esta época se registraban 177 asesinatos en la ciudad.


