Dos presuntos ladrones fueron asesinados en Medellín: uno habría intentado atracar a un juez de Vegachí y escolta reaccionó

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos hombres quienes presuntamente intentaban cometer hurtos en hechos que no tienen relación, pero que se presentaron este sábado 9 de agosto.

Le puede interesar: A la cárcel señalado cabecilla que habría ordenado quemar vivo a un hombre que se negó a pagar una extorsión en Itagüí

El primero de ellos se registró hacia las 2:00 p.m., en una estación de gasolina ubicada en la carrera 70 con calle 30A, en la comuna 16, Belén, y la víctima fue identificada como Sebastián David Durango Murillo, de 30 años. Según el reporte que han entregado las autoridades, todo se presentó en un aparente intento de hurto a un juez del municipio de Vegachí, Nordeste antioqueño.

Lea también: Destituyen e inhabilitan por 9 años a dos exfuncionarios de Daniel Quintero por contrato de jardines en Medellín



En ese momento, según la información oficial, el funcionario judicial se encontraba en la estación de gasolina con su escolta, un integrante activo de la Policía Nacional. Fue entonces cuando el presunto ladrón llegó a intimidar al juez para intentar hurtarle las pertenencias y el escolta reaccionó con su arma de dotación causándole varias heridas.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), el presunto ladrón se encontraba con otros dos sujetos, quienes lograron huir del sitio en una moto, llevándose con ellos al lesionado hacia un centro asistencial, en donde falleció por la gravedad de las heridas.