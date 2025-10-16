Fue a una fiesta en un hotel del Centro de Medellín y lo encontraron muerto en un baño

Las autoridades policiales abrieron una investigación para aclarar las extrañas condiciones en las que fue hallado el cuerpo sin vida de un joven en un baño de un hotel del Centro de Medellín.
El homicidio se perpetró en un hotel ubicado en el barrio Villanueva, al parecer luego de una fiesta que se realizó a altas horas de la noche.
Se presume que un grupo de por lo menos diez personas Habría acudido al establecimiento hotelero, ubicado a la altura de la carrera El Palo, y alquilaron una habitación situada en un segundo piso.