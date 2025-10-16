x

Fue a una fiesta en un hotel del Centro de Medellín y lo encontraron muerto en un baño

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en un hotel del barrio Villanueva.

  El cadáver del joven fue encontrado en un baño de un hotel del Centro de Medellín. FOTO: Mauricio López. Archivo Casa Editorial El Colombiano
    El cadáver del joven fue encontrado en un baño de un hotel del Centro de Medellín. FOTO: Mauricio López. Archivo Casa Editorial El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
16 de octubre de 2025
bookmark

Las autoridades policiales abrieron una investigación para aclarar las extrañas condiciones en las que fue hallado el cuerpo sin vida de un joven en un baño de un hotel del Centro de Medellín.

El homicidio se perpetró en un hotel ubicado en el barrio Villanueva, al parecer luego de una fiesta que se realizó a altas horas de la noche.

Se presume que un grupo de por lo menos diez personas Habría acudido al establecimiento hotelero, ubicado a la altura de la carrera El Palo, y alquilaron una habitación situada en un segundo piso.

Dicho grupo, según informes preliminares, estaría integrado por al menos 10 personas, entre ellas nueve hombres y una mujer.

Sin que sea claro lo ocurrido, se sabe que transcurrida una hora del ingreso, en la habitación se habría escuchado una detonación y el numeroso grupo que estaba allí emprendió de inmediato la huida.

En instantes confusos, uno de los hombres que huíaRecibió varias heridas en sus brazos y piernas. y tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro asistencial.

Ente tanto, los empleados del hotel ingresaron a inspeccionar la habitación para cotejar que habría ocurrido y fue allí que se toparon con el cuerpo sin vida de un joven de entre 25 y 30 años, que tenía vinipel envuelto alrededor de su cabeza y una sábana atada al cuello.

Alarmados por el hallazgo, los empleados llamaron a la línea de emergencias 123, desde donde se desplegó un operativo de respuesta inmediato.

Según quedó registrado en un reporte del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) agentes de la Sijín de la Policía llegaron al hotel hacia las 12:34 de la madrugada y verificaron que la víctima tenía señales de asfixia mecánica y lesiones con objetos contundentes.

Por ahora se desconoce la identidad del fallecido.

Según señalaron las autoridades, el caso es objeto de investigación para dar con los presuntos responsables del homicidio y determinar las causas.

De acuerdo con los datos de la Alcaldía, con corte al 15 de octubre, en lo corrido de este año se han perpetrado 51 homicidios en la comuna 10 (La Candelaria), lo que equivale a un 6% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se habían registrado 54 homicidios.

A nivel distrital, desde el pasado 1 de enero se han registrado 266 homicidios, un 12% más en comparación con 2024, cuando se habían contabilizado 237.

