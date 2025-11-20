x

Adulta mayor falleció luego de caerse en las escaleras eléctricas del centro comercial El Tesoro en Medellín

La mujer, al parecer, se habría resbalado cuando se transportaba en estas escaleras, sufriendo una lesión que le costó la vida tres días más tarde.

    En una de las escaleras del Parque Comercial El Tesoro, en El Poblado, ocurrió la caída de María Cristina Andrade Monje, de 76 años. FOTO: ARCHIVO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

20 de noviembre de 2025
Mientras disfrutaba de los almacenes, restaurantes y diversas atracciones del Parque Comercial El Tesoro, en el suroriente de Medellín, una adulta mayor se subió a una de las escaleras eléctricas y en el recorrido habría perdido el equilibrio cayéndose en las mismas. Aunque en principio se pensó que era una lesión simple, al final por cuenta de las afectaciones de este incidente, la mujer falleció.

Todo comenzó en la tarde del pasado lunes festivo, cuando María Cristina Andrade Monje, de 76 años, se encontró en este centro comercial en compañía de sus familiares. Cuando se estaban movilizando de un piso al otro, esta mujer se cayó, sufriendo golpes en su cuerpo, que obligaron a su remisión a un centro asistencial.

La llevaron a la Clínica El Rosario, sede El Tesoro, donde le brindaron toda la atención requerida e incluso la intervinieron quirúrgicamente. Después de verificar que, aparentemente, se encontraba fuera de peligro, la mujer fue dada de alta y quedó bajo el cuidado de sus familiares.

Entérese: Niño atascado en escaleras eléctricas en Medellín

Hasta ahí, no hubo mayores novedades hasta la madrugada de este miércoles. María Cristina se levantó, según el informe judicial, le habría pedido a su esposo que la ayudara a pasar de la cama a una silla. En ese momento los malestares de este adulto mayor se complicaron, por lo que decidió llevarla nuevamente a este centro asistencial.

Cuando la lograron ingresar por las urgencias de este hospital, los médicos intentaron salvarle la vida y se dieron cuenta de que esta mujer había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas por la caída de estas escaleras eléctricas.

Le puede interesar: ¡Pilas sí va para el graffitour! Las escaleras de la comuna 13 estarán en mantenimiento.

Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección al cuerpo sin vida de esta mujer en la morgue de este centro asistencial y establecieron que la muerte se debió a una circunstancia accidental por una caída en estas escaleras eléctricas. Pero será Medicina Legal, en su dictamen forense, que se encargue de corroborar esta versión.

Los accidentes en las escaleras eléctricas de centros comerciales no son nuevos. El pasado 15 de octubre se presentó un hecho en las escaleras eléctricas de la Terminal del Norte, en el noroccidente de Medellín, luego de que un perro terminara con una de sus patas atrapadas en una aparente imprudencia por parte de su propietario.

Para evitar incidentes en estas escaleras, lo primero que se recomienda es evitar subirse con elementos de goma o caucho, puesto que estos son blandos y pueden quedar atrapados entre las dentaduras. Así mismo, si va con niños, lo mejor es sostenerlos y evitar usarlas si se encuentra en estado de embriaguez.

