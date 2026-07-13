Mueren más personas en accidentes de tránsito que por homicidios: van 151 muertos en accidentes de tránsito este año.

Aunque la ciudad ha vivido rachas sin violencia homicida, las muertes violentas siguen enlutando a Medellín, ahora por cuenta de la siniestralidad vial. Según datos de la Alcaldía, al 12 de julio se contaban 140 homicidios, mientras que las personas fallecidas por accidentes en la vía llegaron a 151, un incremento del 6 % respecto al mismo periodo de 2025. Mientras tanto, los homicidios se redujeron en un 23 %. La ciudad gana una batalla y pierde otra. Las cifras no logran mostrar lo que significa cada muerte en las vías. Aunque parezca noticia de todos los días y ya haya personas insensibilizadas frente a ella, detrás de cada cifra hay una familia rota. En la madrugada del domingo, una mujer de 35 años murió en la carrera 49, cerca de la Avenida Regional, cuando iba como acompañante en una motocicleta. Un conductor que intentaba esquivar un vehículo estacionado chocó contra ella. Esa misma noche, en la calle 95A, un hombre de 56 años murió al chocar su motocicleta contra un poste. Son dos historias entre 151. Entérese: Alarma en la vía Medellín - Bogotá: en 10 años murieron 223 peatones, el último un señor de 83 años

Choques letales

Los datos de siniestralidad vial de lo que va de 2026 siguen confirmando el patrón que se repite en Medellín: los motociclistas encabezan la lista de fallecidos, con 82 muertes, seguidos por los peatones, con 61. Muy por debajo están los ciclistas, con 4 casos, y los ocupantes de automóvil, con 3. El patrón no es nuevo. Medellín cerró 2025 con 276 muertes en las vías: 162 eran motociclistas (58,6%) y 100 peatones (36,2%). El registro de morbilidad vial de la ciudad entre 2013 y 2022 ya mostraba que la participación de los motociclistas en el total de heridos llegaba a un histórico 84 %. Detrás de esa cifra puede haber una razón estructural que lo explique: las motos ya representan el 59,9% del parque automotor del Valle de Aburrá, muy por encima del 31,2% de los automóviles. Mientras en el año 2000 circulaban 81.120 motos en el área metropolitana, en 2024 esa cifra llegó a 1,35 millones. Esta explosión tiene una lógica económica: la moto es más barata que el carro y, para miles de hogares, es también herramienta de trabajo. Se estima que de esta economía dependen más de 2,6 millones de familias en el país. “Medellín, la ciudad metropolitana, prácticamente tiene un muerto al día en temas de tránsito, principalmente motociclistas atropellando peatones”, explicó José Fernando Ángel, arquitecto urbanista y exsecretario de Movilidad de Medellín, cuando se conocieron las cifras de cierre de 2025. Esta afirmación sigue vigente. La interacción más letal en la vía sigue siendo de motocicleta contra peatón, con 28 muertes, seguida de motocicleta contra camión (12), motocicleta contra motocicleta (11) y motocicleta contra objeto fijo (11), como el caso del hombre que chocó contra un poste el 12 de julio. Los peatones, por su parte, mueren con frecuencia atropellados por buses: 15 casos hasta ahora.

La causa más frecuente: impericia

Los datos también muestran que la mayoría de los accidentes se deben a la impericia al manejar. La hipótesis más frecuente identificada por las autoridades es esta, seguida por desobedecer señales o normas de tránsito, el exceso de velocidad y cruzar la vía sin observar. Algunas comunas periféricas de la ciudad muestran incrementos que preocupan. Villa Hermosa registra un aumento del 400 % en siniestros viales, al pasar de 1 caso en 2025 a 5 en 2026. El corregimiento de San Sebastián de Palmitas subió un 67 %. Castilla, que ya es la segunda comuna más crítica de la ciudad con 27 muertes viales, también tuvo un incremento del 42 %. Sin embargo, el centro de Medellín, la comuna La Candelaria, sigue siendo el punto más crítico de la ciudad: 30 muertes por siniestros viales y 32 homicidios, ambas las cifras más altas de Medellín. Frente a este panorama, la Secretaría de Movilidad ha reforzado estrategias como la campaña “Te Queremos Vivo”. Desde este año, además, la Alcaldía asumió directamente la operación de las cámaras de fotodetección, buscando un enfoque más preventivo que sancionatorio. Sin embargo, el impacto de las campañas educativas suele verse solo en el largo plazo. La evidencia muestra que los operativos de control y las fotomultas en puntos críticos sí han reducido incidentes hasta en un 50 % apenas se implementan.

Homicidios a la baja

Del otro lado de la balanza está la reducción de homicidios, un dato que sí tiene motivos para celebrarse: 140 casos hasta el 12 de julio, 43 menos que en el mismo periodo de 2025. Los presuntos feminicidios también bajaron un 33%, con 8 casos registrados este año. Pero las cifras muestran un dato que suele pasar desapercibido: la mayoría de los homicidios en Medellín están más asociados a problemas de convivencia que a estructuras criminales. De los 140 casos registrados, 43 se relacionan con conflictos de convivencia y 39 con estructuras criminales.

¿Quién es responsable?

Ante este panorama, cabe la pregunta: ¿de quién es la responsabilidad de las muertes en las vías? ¿La congestión del parque automotor? ¿La temeridad de los conductores? ¿La formación de las escuelas de conducción? ¿El estado de las vías? La respuesta parece que no tiene una sola cara, sino que puede ser consecuencia de múltiples decisiones de desarrollo urbano y movilidad. El diseño vial, las densidades habitacionales, la ineficiencia del transporte público y la falta de continuidad en las redes peatonales y ciclistas configuran, en conjunto, un escenario de riesgo. Hay algo que celebrar en Medellín: la violencia homicida sigue en descenso en una ciudad que durante décadas fue sinónimo de esa clase de muerte. Pero esa alegría queda ensombrecida por otra realidad en crecimiento: la de las motos que chocan contra postes, los peatones que no logran cruzar a tiempo, las familias que hoy lloran a alguien que salió a las vías y no volvió. Lea más: Anuncian “piloto” para peatonalizar la Carrera 45 de Manrique Bloque de preguntas y respuestas