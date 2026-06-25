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MinEducación ordena vigilancia especial sobre la Universidad de Medellín

La universidad confirmó las medidas y sostuvo que se mantendrán con normalidad sus actividades académicas.

  • Campus de la Universidad de Medellín, ubicado en el occidente de la ciudad. FOTO: Jaime Pérez
    Campus de la Universidad de Medellín, ubicado en el occidente de la ciudad. FOTO: Jaime Pérez
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 3 horas
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El Ministerio de Educación ordenó iniciar un proceso de vigilancia sobre la Universidad de Medellín.

Aunque por ahora no se conocen mayores detalles de las razones de la medida, la institución confirmó haber sido notificada de la misma y sostuvo que no afectará sus procesos académicos.

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“La Universidad de Medellín informa a su comunidad universitaria y a la opinión pública que ha sido notificada de una resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional mediante la cual se adoptan medidas preventivas, de vigilancia especial y acompañamiento permanente, en el marco de las funciones de inspección y vigilancia previstas en la legislación colombiana para las instituciones de educación superior”, expresó la institución en un comunicado.

La universidad señaló recibir “con respeto institucional”, esas medidas de vigilancia y sostuvo estar dispuesta a colaborar en los requerimientos que sean formulados por parte de esa cartera del Gobierno Nacional.

La institución señaló que sus procesos académicos continuarán con normalidad.

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“Estas medidas no constituyen una intervención administrativa de la Universidad, no implican la sustitución de sus autoridades, no afectan la autonomía universitaria ni modifican la prestación normal del servicio educativo”, aclararon.

De igual forma, la universidad señaló que sus actividades “académicas, administrativas, investigativas y de extensión” seguirán realizándose con normalidad.

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