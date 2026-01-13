x

Ministerio de Educación ya notificó al rector de la UdeA de su remoción: ¿qué recursos puede presentar?

La institución de educación superior confirmó que John Jairo Arboleda no pudo recibir el aviso de manera personal porque está en su periodo de vacaciones. Conozca más detalles.

  John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO
    John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
13 de enero de 2026
bookmark

El Ministerio de Educación Nacional notificó por aviso al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, su decisión de removerlo del cargo y sustituirlo por otra persona. Este tipo de notificación procede cuando no se puede localizar a la persona o tras agotar los intentos de notificación personal.

El hecho se produjo luego de varias semanas de controversia, en las que Arboleda no había sido notificado formalmente de su remoción, requisito indispensable para que el acto tenga validez.

Lea más: “Hay una profunda inquietud”: 88 docentes de la U. de A. ante crisis del Alma Mater

Según precisó el ministerio, la notificación se formalizó el pasado 8 de enero, luego de que se venciera un plazo de cinco días.

La cartera añadió que después de este acto, Arboleda Céspedes podría interponer un recurso de reposición en un plazo máximo de diez días por medio de los canales oficiales habilitados.

Por su parte, la Universidad de Antioquia indicó que “la notificación personal no se dio porque el rector está en periodo de vacaciones previamente definido”.

A su vez, señaló que el único que puede dar una respuesta concreta de cuál o cuáles serán las acciones a interponer, es él, y que una vez se encuentre en el país hará un pronunciamiento oficial.

Un poco de contexto

Cabe recordar que la remoción del rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, se conoció durante la tarde del pasado 30 de diciembre, cuando el Ministerio de Educación hizo pública una resolución en la que ordenaba su sustitución.

En la controvertida decisión, que fue vista por muchos como una intromisión en la autonomía universitaria, el Gobierno Nacional argumentó que el rector no había ayudado a implementar un plan de mejoramiento para poner en orden las finanzas de esa institución.

Según el ministerio, Arboleda habría “dificultado” la labor de vigilancia que se había ordenado a esa universidad y dejado inconclusa una estrategia orientada “a corregir, depurar y ajustar su situación financiera, priorizando la reversión del déficit estructural y del déficit de caja evidenciados, de manera que impactara de forma transversal los procesos de planeación, programación, dirección, ejecución, evaluación y control de las actividades institucionales”.

Entérese: “Interpondremos una acción de nulidad por extralimitación de funciones y falsa motivación”: Luis Peláez tras remoción del rector de la UdeA

Una de las críticas más severas a la decisión vino del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien calificó la remoción como una usurpación de funciones del Consejo Superior Universitario y comparó la situación con lo ocurrido en otras organizaciones como Savia Salud y Comfenalco.

“Petro actúa como un usurpador. Tiene la mala costumbre de acometer funciones y competencias que no le corresponden, especialmente en el ámbito regional, aun sabiendo que todo le queda grande”, expresó entonces Rendón.

“La Gobernación de Antioquia dará la pelea jurídica y académica para proteger la autonomía universitaria y la razón misional del Alma Máter de los antioqueños”, agregó.

En la resolución, la Nación nombró a dedo a un profesor para reemplazar a Arboleda, se trata de Héctor Iván García y quien sería cercano a la exministra de Salud, Carolina Corcho.

Desde el pasado 30 de octubre, el Ministerio ya había advertido que la formalización de la sustitución estaba sujeta a la notificación del decreto al rector Arboleda.

