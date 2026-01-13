Ministerio de Educación ya notificó al rector de la UdeA de su remoción: ¿qué recursos puede presentar?

El Ministerio de Educación Nacional notificó por aviso al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, su decisión de removerlo del cargo y sustituirlo por otra persona. Este tipo de notificación procede cuando no se puede localizar a la persona o tras agotar los intentos de notificación personal. El hecho se produjo luego de varias semanas de controversia, en las que Arboleda no había sido notificado formalmente de su remoción, requisito indispensable para que el acto tenga validez. Lea más: “Hay una profunda inquietud”: 88 docentes de la U. de A. ante crisis del Alma Mater Según precisó el ministerio, la notificación se formalizó el pasado 8 de enero, luego de que se venciera un plazo de cinco días. La cartera añadió que después de este acto, Arboleda Céspedes podría interponer un recurso de reposición en un plazo máximo de diez días por medio de los canales oficiales habilitados.

Por su parte, la Universidad de Antioquia indicó que “la notificación personal no se dio porque el rector está en periodo de vacaciones previamente definido”. A su vez, señaló que el único que puede dar una respuesta concreta de cuál o cuáles serán las acciones a interponer, es él, y que una vez se encuentre en el país hará un pronunciamiento oficial.

Un poco de contexto