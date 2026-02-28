¿Está en vilo plata para atender las enfermedades raras y de alto costo?

En una ruleta rusa se convirtió para Andrés Mercado* cada ida al dispensario de medicamentos. A veces vuelve a su casa con su fórmula completa; otras, a medias; cuando la “suerte” no lo acompaña, con las manos vacías. Por su condición clínica —que incluye sobrepeso y presión arterial alta— le medican orsilat, que sirve para regular la cantidad de grasa de los alimentos.
Su caso hace parte de las cientos de miles de quejas que reciben entidades como la Superintendencia de Salud o la Defensoría por problemas en el acceso oportuno a servicios de salud, citas con especialistas y, en especial, medicamentos. Incluso, esta última institución aseguró que esa situación “ha cruzado límites inhumanos” y que “es inadmisible”.
Si bien hizo semejante afirmación por el caso puntual de una mujer adulta mayor en Cúcuta que murió esperando sus medicinas en un dispensario que le surte a afiliados de Nueva EPS en Norte de Santander, el señalamiento le atina a la crisis que vive el sistema de salud. “La realidad muestra que en nuestro sistema, la salud y la vida no son derechos humanos. Son trámites, autorizaciones y pendientes. No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales”, agregó la Defensoría.