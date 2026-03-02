Condenan a 37 años de prisión a Iván Márquez por el asesinato de cuatro militares en Turbo

El homicidio de cuatro militares en zona rural de Turbo, en el Urabá antioqueño, ocurrido un 2 de julio de 1997, no quedó en la impunidad. Casi tres décadas después y después de varias audiencias, la justicia condenó a 37 años de prisión a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, por su responsabilidad en este brutal crimen.
La sentencia estableció que una estructura del Bloque Noroccidental de las extintas Farc perpetró el crimen siguiendo los lineamientos definidos por Iván Márquez, quien en ese entonces era miembro del secretariado de ese grupo armado y el máximo cabecilla de ese bloque.