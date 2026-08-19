Julio Chanchitos, la historia del minipig maltratado que encontró hogar en un colegio de Medellín

Un minipig que fue rescatado por la Alcaldía de un lugar en el que era maltratado se convirtió en el primer animal de esa especie en ser adoptado por un colegio en Medellín. El pequeño, nombrado como Julio Chanchitos, es un cerdo vietnamita de apenas siete meses, que fue rescatado el pasado 7 de julio por las autoridades, con lesiones físicas y un cuadro de desnutrición severo. Le puede interesar: Video | En un colegio de Andes se robaron al gallo Claudio, pero lo recuperaron y lo recibieron con fiesta Según explicó Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín, la adopción se enmarca en una estrategia con la que se busca inculcar el amor por los animales a los jóvenes estudiantes de la ciudad y acercarlos a lo que implica un proceso de adopción. En este caso, Julio Chanchitos fue recibido por The New School, un colegio bilingüe ubicado en Las Palmas que se sumó a esta campaña de la administración distrital.

Tras ser rescatado en julio pasado, el minipig había estado cerca de un mes bajo los cuidados de profesionales adscritos al Centro de Bienestar Animal La Perla, ubicado en el corregimiento de Altavista. En este espacio, los veterinarios lo ayudaron a reponerse de varias lesiones que tenía en su lomo y en su tórax. Gracias a ese seguimiento y cuidados, el animal se pudo recuperar y ser adoptado. Lea también: 50 animales “viejitos” ya tienen un nuevo hogar gracias a la primera Adoptatón del año en Medellín “Esta es una historia muy importante, que habla de lo que es la solidaridad en las instituciones educativas también y cómo incorporar experiencias muy valiosas de adopción en la experiencia educativa de nuestras niñas y niños”, apuntó la secretaria Ruiz. La funcionaria señaló que desde 2024, el Distrito ha entregado en adopción a más de 400 animales de especies diferentes a perros o gatos, que, contrario a lo que comúnmente se puede pensar, también son abandonados y rescatados por las autoridades en condiciones de maltrato.

En cifras concretas, esa dependencia señaló que desde 2024 a la fecha son 437 animales de otras especies los que han sido adoptados en la capital antioqueña. Según esos registros, las aves de corral representan el grupo mayoritario con 283 individuos reubicados, seguidas por 61 conejos y 28 hamsters que han encontrado nuevos hogares. Asimismo, el programa facilitó la adopción de 26 minipigs, seis equinos y dos bovinos. Gracias al programa de adopción, ahora Julio Chanchitos podrá estar en un ambiente con zonas verdes y rodeado del afecto y el cuidado de decenas de estudiantes. Con esta experiencia, se busca que otras instituciones educativas se animen a sumarse al cuidado de estos animales, así como la ciudadanía en general. Siga leyendo: En video | Milagro en las llamas: bomberos rescataron a un perro que quedó atrapado en incendio en el centro de Medellín Cabe recordar que para los ciudadanos que quieran adoptar un animal, el único requisito es ser mayor de edad y estar dispuesto a asumir el compromiso de cuidar a la mascota de por vida. En Medellín, los animales son entregados esterilizados, desparasitados, con todas sus vacunas al día y un microchip de identificación. En el caso de las instituciones educativas, estas deben establecer contacto con el Centro de Bienestar Animal La Perla y demostrar que tienen el espacio adecuado y un plan de tenencia que garantice que el animal estará en buenas condiciones. “Esperamos que este minipig sea una semilla para incentivar y promover el buen trato y el bienestar de los animales en nuestra ciudad”, agregó la secretaria Ruiz Saldarriaga.

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