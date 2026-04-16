x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Nuevo metrocable de San Antonio de Prado llegaría de la mano con una línea de Metroplús: así se articularían

Se está analizando hacer un corredor por la vía nueva al corregimiento.

  • Estos buses comenzarían a circular en vías de San Antonio de Prado como complemento al metrocable. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Estos buses comenzarían a circular en vías de San Antonio de Prado como complemento al metrocable. FOTO CAMILO SUÁREZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 11 horas
bookmark

La idea de la construcción del metrocable en San Antonio de Prado es que este sea la base de una reestructuración del transporte público en las zonas de influencia de este megaproyecto. La idea es implementar un sistema de Metroplús en dos corredores estratégicos de este metrocable, con el fin de contar con un sistema articulado fortalecido en esta parte del sur del Valle de Aburrá.

El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, indicó que “esto también contempla una conexión futura de la centralidad de San Antonio de Prado a través de un corredor BTR (Bus de Tránsito Rápido)”.

Conozca: Medellín construirá el séptimo metrocable: así San Antonio de Prado quedará a 20 minutos del metro

La idea de este corredor es que haya uno que llegue hasta Ditaires, posiblemente por la vía nueva, y posteriormente siga hasta Guayabal. Esta obra, si bien sería complementaria del metrocable, no fue incluida dentro de la primera etapa de esta construcción. No obstante, ya se están desarrollando estudios para establecer la viabilidad y los beneficios que podrá traer un sistema de transporte.

Entérese: Medellín construirá el séptimo metrocable: así San Antonio de Prado quedará a 20 minutos del metro

“Todo este tema está en revisión por parte del Área Metropolitana y de la empresa Metroplús S.A. para definir, entre otros detalles, cuántas personas se transportan y cómo se debería construir”, explicó el gerente del Metro de Medellín.

En medio de estos estudios, se determinará si la obra contará con carriles exclusivos o no y si se realizará con buses articulados, como parte de la flota de este sistema de transporte en la centralidad de Medellín, o si se optará por buses padrones, como los utilizados en la línea O, la que actualmente cubre el corredor de la avenida 80.

Le puede interesar: El metrocable de San Antonio de Prado será el más grande del sistema: moverá 30.000 pasajeros diarios

De recibir el aval, esta se convertiría en la tercera línea de buses de tránsito rápido (BRT) del Metro de Medellín. Se sumaría a la operación de la Línea 1, que conecta la Universidad de Medellín con Aranjuez a través de la avenida El Ferrocarril, y a la Línea 2, que sirve este mismo trayecto circulando por la avenida Oriental.

El corredor actual de la línea O, según la empresa de transporte, saldrá de circulación una vez entre en operación el metro de la 80, por lo que no entraría en las cuentas.

Queda pendiente la famosa U Corta, que va de Envigado a Itagüí, cruzando por La Aguacatala, vía que aún tiene varios tramos sin proyección, por lo que en la actualidad no se tiene previsto cuándo entre en operación. De hecho, se está estudiando si este Metroplús, ligado al metrocable de San Antonio de Prado, sería articulado a esta futura línea de buses, que se viene ejecutando desde 2008.

Además de esta idea de línea de buses, también se tiene planeado fortalecer el sistema integrado de transporte en este corregimiento de Medellín y en zonas vecinas de La Estrella y de Itagüí, beneficiadas todas por el que será el cable urbano más grande del sistema.

Conozca también: Medellín anunció cuándo licitará su séptimo metrocable: llegará al corregimiento mas poblado

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo se construiría el metrocable de San Antonio de Prado?
El proyecto aún está en fase de análisis y estudios técnicos, sin fecha oficial de inicio de construcción confirmada.
¿Qué beneficios tendrá el nuevo sistema de transporte a San Antonio de Prado?
Reducirá tiempos de viaje, mejorará la conectividad del sur del Valle de Aburrá y ampliará la cobertura del sistema de transporte masivo.
¿Qué barrios conectará el metrocable de San Antonio de Prado?
El sistema conectaría San Antonio de Prado con corredores hacia Ditaires e Itagüí, y posteriormente con Guayabal, integrándose al sistema de transporte del sur del Valle de Aburrá.

Temas recomendados

Transporte
Metro de Medellín
Metrocable
Metroplús
Movilidad
Antioquia
Medellín
Itagüí
San Antonio de Prado
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida