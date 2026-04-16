Nuevo metrocable de San Antonio de Prado llegaría de la mano con una línea de Metroplús: así se articularían

El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde , indicó que “esto también contempla una conexión futura de la centralidad de San Antonio de Prado a través de un corredor BTR (Bus de Tránsito Rápido)”.

La idea de la construcción del metrocable en San Antonio de Prado es que este sea la base de una reestructuración del transporte público en las zonas de influencia de este megaproyecto. La idea es implementar un sistema de Metroplús en dos corredores estratégicos de este metrocable, con el fin de contar con un sistema articulado fortalecido en esta parte del sur del Valle de Aburrá.

La idea de este corredor es que haya uno que llegue hasta Ditaires, posiblemente por la vía nueva, y posteriormente siga hasta Guayabal. Esta obra, si bien sería complementaria del metrocable, no fue incluida dentro de la primera etapa de esta construcción. No obstante, ya se están desarrollando estudios para establecer la viabilidad y los beneficios que podrá traer un sistema de transporte.

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“Todo este tema está en revisión por parte del Área Metropolitana y de la empresa Metroplús S.A. para definir, entre otros detalles, cuántas personas se transportan y cómo se debería construir”, explicó el gerente del Metro de Medellín.

En medio de estos estudios, se determinará si la obra contará con carriles exclusivos o no y si se realizará con buses articulados, como parte de la flota de este sistema de transporte en la centralidad de Medellín, o si se optará por buses padrones, como los utilizados en la línea O, la que actualmente cubre el corredor de la avenida 80.

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De recibir el aval, esta se convertiría en la tercera línea de buses de tránsito rápido (BRT) del Metro de Medellín. Se sumaría a la operación de la Línea 1, que conecta la Universidad de Medellín con Aranjuez a través de la avenida El Ferrocarril, y a la Línea 2, que sirve este mismo trayecto circulando por la avenida Oriental.

El corredor actual de la línea O, según la empresa de transporte, saldrá de circulación una vez entre en operación el metro de la 80, por lo que no entraría en las cuentas.