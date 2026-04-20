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¡Sin un solo peso de la Nación! El Metro de Medellín tiene nueva reperfiladora y anuncian 39 vagones más

La reperfiladora ya llegó y aumentará la seguridad del sistema, mientras que los vagones de 13 trenes irán arribando desde enero de 2027.

  • Acá, gerente del Metro, Tomás Elejalde (tercero de izq. a der.) les muestra al alcalde y el gobernador el funcionamiento de la reperfiladora. FOTO: ALCALDIA
    Acá, gerente del Metro, Tomás Elejalde (tercero de izq. a der.) les muestra al alcalde y el gobernador el funcionamiento de la reperfiladora. FOTO: ALCALDIA
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Seiscientos mil millones de pesos invirtieron la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia en la compra de la nueva reperfiladora para el metro que fue puesta en funcionamiento este lunes, 20 de abril, y en un número nutrido de vagones que entrarán a complementar los que ya existen.

Le recomendamos leer: Medellín construirá el séptimo metrocable: así San Antonio de Prado quedará a 20 minutos del metro

Una reperfiladora es importante porque rectifica las imperfecciones o deformaciones que sufre el sistema de rodamiento de los vagones, las cuales suelen tener un desgaste por el uso y la fricción con los rieles de la carrilera por donde pasan los trenes.

Al respecto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que esta adquisición “es fundamental para garantizar la comodidad y la seguridad en el sistema para los usuarios”.

Como se trata de elementos que no se fabrican en serie, sino sobre pedido, la máquina había sido pedida al constructor desde el año 2024 a una empresa italiana.

Pero no viene sola, sino que está acompañada de 39 vagones nuevos que conformarán 13 trenes, los cuales ya están en producción y se estima que empezarán a llegar desde enero de 2027 a los patios de Metro para proceder a su ensamblaje.

De esta manera, se empezarían a incorporar al servicio del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá más o menos entre junio o julio del año entrante.

Ello permitirá que la gente se transporte con mayor comodidad, debido a que hará posible programar más frecuencias de los trenes, lo cual redundará igualmente en que los usuarios lleguen más rápido a sus sitios de destino.

El gobernador Andrés Julián Rendón detalló que la perfiladora tuvo un costo de 40.000 millones de pesos y con ella se fortalecerán las labores de mantenimiento de la línea férrea. Junto con los nuevos vagones, permitirá duplicar la capacidad operativa del sistema de transporte y garantizar más seguridad, según destacó el funcionario.

En esta ocasión, de acuerdo con el gobernador, el Departamento invierte 184.960 millones de pesos, de recursos que provienen de las vigencias presupuestales futuras que aprobó la Asamblea.

“Aquí no hay un peso del Gobierno Nacional; nos ha tocado luchar solos y vamos a seguir sacando a Medellín y Antioquia adelante. Si ustedes ven, en todas las áreas lo que hemos hecho es un esfuerzo grande con el gobernador, la alcaldía y el Metro para que todo esto salga bien”, añadió por su parte el alcalde Gutiérrez.

Seguindo anuncio importante en una semana

Este es el segundo gran anuncio que se hace en una semana sobre el sistema Metro. La semana pasada también fue presentado el proyecto del metrocable de San Antonio de Prado, que costará 1,3 billones de pesos.

Se estima que será el sistema de cable más grande de América, con una longitud de 5 kilómetros.

También le sugerimos ver: Nueva máquina italiana del Metro de Medellín tuvo que pagar un IVA de $4.296 millones a la Dian

“Petro prometió en campaña cinco metrocables para Medellín y no hizo ni uno; nosotros ya estamos lanzando el que viene con recursos propios de la Alcaldía. Esto es diciendo y haciendo, cumpliéndole a la gente”, recalcó.

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