¡Sin un solo peso de la Nación! El Metro de Medellín tiene nueva reperfiladora y anuncian 39 vagones más

Seiscientos mil millones de pesos invirtieron la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia en la compra de la nueva reperfiladora para el metro que fue puesta en funcionamiento este lunes, 20 de abril, y en un número nutrido de vagones que entrarán a complementar los que ya existen.

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Una reperfiladora es importante porque rectifica las imperfecciones o deformaciones que sufre el sistema de rodamiento de los vagones, las cuales suelen tener un desgaste por el uso y la fricción con los rieles de la carrilera por donde pasan los trenes.

Al respecto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que esta adquisición “es fundamental para garantizar la comodidad y la seguridad en el sistema para los usuarios”.

Como se trata de elementos que no se fabrican en serie, sino sobre pedido, la máquina había sido pedida al constructor desde el año 2024 a una empresa italiana.

Pero no viene sola, sino que está acompañada de 39 vagones nuevos que conformarán 13 trenes, los cuales ya están en producción y se estima que empezarán a llegar desde enero de 2027 a los patios de Metro para proceder a su ensamblaje.

De esta manera, se empezarían a incorporar al servicio del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá más o menos entre junio o julio del año entrante.

Ello permitirá que la gente se transporte con mayor comodidad, debido a que hará posible programar más frecuencias de los trenes, lo cual redundará igualmente en que los usuarios lleguen más rápido a sus sitios de destino.

El gobernador Andrés Julián Rendón detalló que la perfiladora tuvo un costo de 40.000 millones de pesos y con ella se fortalecerán las labores de mantenimiento de la línea férrea. Junto con los nuevos vagones, permitirá duplicar la capacidad operativa del sistema de transporte y garantizar más seguridad, según destacó el funcionario.

En esta ocasión, de acuerdo con el gobernador, el Departamento invierte 184.960 millones de pesos, de recursos que provienen de las vigencias presupuestales futuras que aprobó la Asamblea.

“Aquí no hay un peso del Gobierno Nacional; nos ha tocado luchar solos y vamos a seguir sacando a Medellín y Antioquia adelante. Si ustedes ven, en todas las áreas lo que hemos hecho es un esfuerzo grande con el gobernador, la alcaldía y el Metro para que todo esto salga bien”, añadió por su parte el alcalde Gutiérrez.