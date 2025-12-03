x

Menor de 14 años perdió dos dedos al prender un volador en el barrio Olaya Herrera, de Medellín

Con este caso se registran cinco menores de edad lesionados con estos elementos, según estadísticas de la Gobernación de Antioquia.

    El menor lesionado tuvo que ser intervenido por las quemaduras sufridas con un volador dentro de su vivienda. FOTO: ARCHIVO - MAURICIO PALACIO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 10 horas
Prender un volador dentro de su casa provocó que un menor de 14 años perdiera parte de dos de los dedos de su mano izquierda en el barrio Olaya Herrera, en el noroccidente de Medellín. Con este caso, en Antioquia se registran cinco menores de 18 años lesionados por este artefacto explosivo.

Los hechos ocurrieron en la noche de este martes en este barrio de la comuna 7 (Robledo), cuando, de acuerdo con el reporte conocido por EL COLOMBIANO, la hermana del menor afectado, también de menos de 18 años, llegó con este artefacto explosivo, el cual se había encontrado en la calle.

En medio de la curiosidad y la imprudencia, este menor de 14 años, de nacionalidad venezolana, tomó una candela que había dentro de la propiedad y le prendió fuego al volador, que estalló inmediatamente.

La explosión le provocó lesiones en sus dos primeros dedos de la mano izquierda, por lo cual sus familiares lo trasladaron a un centro asistencial del sector, donde fue atendido.

Entérese: A siete personas y sus familias se les dañó la Navidad por la pólvora: este fue el balance de daños de la alborada

Sin embargo, en medio de las valoraciones se concluyó que el menor perdía el primer dedo de su mano y la falange distal del segundo, debido a la fuerza de la detonación. El menor deberá ser intervenido por un cirujano plástico del centro asistencial donde se encuentra internado tras esta emergencia.

Por este caso, los padres de este menor tendrán que responder ante las autoridades, como parte del protocolo que se debe seguir cuando hay menores de edad lesionados y explicar todo lo ocurrido, a riesgo de poder perder la patria potestad.

Le puede interesar: No ha llegado diciembre y ya van 68 personas quemadas por pólvora en Antioquia

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, este año se han contabilizado 29 personas quemadas con pólvora, de los cuales 20 eran adultos. Además, es el segundo caso de amputación que va durante esta temporada de fin de año.

Además de este caso, entre la noche del martes y la madrugada del miércoles se contabilizaron otros cuatro casos, todos en la capital antioqueña y todos adultos entre los 23 y los 35 años. Dos se quemaron sus manos, uno su tronco y el restante un pie por manipulación de voladores, luces de bengala y papeleta.

En Medellín se contabilizaron 20 casos, mientras que en Nechí y Bello van 2. Envigado, Itagüí, Caucasia, El Bagre y Cáceres contabilizan de a un lesionado con pólvora.

Este es, además, el octavo lesionado con pólvora en sus manos en el departamento, siendo segunda la parte del cuerpo más afectada, solo superado por el resto de los miembros superiores, como son el antebrazo y los brazos, con 13. Cinco personas sufrieron quemaduras en sus rostros.

Salud
Red hospitalaria
Quemados
Explosivos
Pólvora
Navidad
niños
Menores de edad
Medellín
Comuna 7
