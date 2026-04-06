x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Menor de edad fue asesinado en medio de presunta pelea entre hinchas de Nacional y Junior en Tricentenario, Medellín

Dos personas fueron capturadas.

  • En la foto, el lugar donde ocurrieron los hechos, en inmediaciones del barrio Tricentenario. FOTO: Laura Rosa Jiménez
    En la foto, el lugar donde ocurrieron los hechos, en inmediaciones del barrio Tricentenario. FOTO: Laura Rosa Jiménez
  • Menor de edad fue asesinado en medio de presunta pelea entre hinchas de Nacional y Junior en Tricentenario, Medellín
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La característica tranquilidad del barrio Tricentenario, en el noroccidente de Medellín, se vio interrumpida por un hecho que aún tiene conmocionada a la comunidad.

A eso del mediodía del pasado domingo 5 de abril, fue asesinado justo al lado de la estación del metro -que lleva el mismo nombre de esa localidad- Juan David Gómez, un menor de edad de 17 años, a quien le dispararon en varias ocasiones provocándole la muerte.

Lea más: Universitario sanandresano fue asesinado en el barrio Calasanz de Medellín; tres sospechosos ya fueron capturados

Al sitio llegó la Policía y personal de criminalística para realizar la inspección judicial y la recolección de evidencias. La zona fue acordonada por varias horas, mientras las personas que ingresaban y salían del sistema de transporte presenciaban el lamentable hecho.

Según versiones preliminares, el crimen se habría cometido en medio de una pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla; sin embargo, las autoridades aún no confirman esta información.

“Yo vivo en los bloques del lado de abajo, cerca a la estación del metro, pero en ese momento me encontraba por fuera haciendo una diligencia. Al rato llegué y vi un montón de gente en la principal y también a muchos policías. Le pregunté a un vecino y me dijo que habían matado a un muchacho y que se escucharon varios disparos. Que pase esto por aquí es muy extraño, el barrio es muy tranquilo”, dijo un habitante del sector.

Menor de edad fue asesinado en medio de presunta pelea entre hinchas de Nacional y Junior en Tricentenario, Medellín

Entérese: De las 124 personas desaparecidas en Medellín, 104 han sido halladas vivas

Una persona de 25 años fue capturada en el lugar de los hechos.

A su vez, en otro hecho de intolerancia que también se registró durante el último día de la Semana Mayor en la carrera 55 con la calle 89, barrio El Oasis ubicado en la Comuna 4 Aranjuez, dos personas murieron: Sebastián Fernández, de 32 años, y Javier Noel Robledo, de 18, quienes fallecieron en medio de la atención en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín tras una pelea masiva.

“Todo comenzó porque una persona que se encontraba sentada fue atacada con arma cortopunzante sin mediar palabra, quien falleció. En medio de la acción por mano propia, empiezan a agredir al presunto victimario, y le provocaron la muerte”, agregó el Brigadier General Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

En total, siete personas fueron asesinadas durante la Semana Santa en Medellín.

Temas recomendados

Policía
Homicidio
Asesinato
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida