Menor de edad fue asesinado en medio de presunta pelea entre hinchas de Nacional y Junior en Tricentenario, Medellín

La característica tranquilidad del barrio Tricentenario, en el noroccidente de Medellín, se vio interrumpida por un hecho que aún tiene conmocionada a la comunidad.

A eso del mediodía del pasado domingo 5 de abril, fue asesinado justo al lado de la estación del metro -que lleva el mismo nombre de esa localidad- Juan David Gómez, un menor de edad de 17 años, a quien le dispararon en varias ocasiones provocándole la muerte.

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Al sitio llegó la Policía y personal de criminalística para realizar la inspección judicial y la recolección de evidencias. La zona fue acordonada por varias horas, mientras las personas que ingresaban y salían del sistema de transporte presenciaban el lamentable hecho.

Según versiones preliminares, el crimen se habría cometido en medio de una pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla; sin embargo, las autoridades aún no confirman esta información.

“Yo vivo en los bloques del lado de abajo, cerca a la estación del metro, pero en ese momento me encontraba por fuera haciendo una diligencia. Al rato llegué y vi un montón de gente en la principal y también a muchos policías. Le pregunté a un vecino y me dijo que habían matado a un muchacho y que se escucharon varios disparos. Que pase esto por aquí es muy extraño, el barrio es muy tranquilo”, dijo un habitante del sector.