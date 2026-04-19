Estudiantes paisas competirán en Francia con innovadora embarcación

Doce estudiantes y miembros del semillero de investigación Hydrómetra de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional sede Medellín ya tienen maletas listas para emprender su viaje hacia Francia y participar del HydroContest 2026, una competencia internacional de embarcaciones sostenibles diseñadas por jóvenes ingenieros de distintas partes del mundo.
Durante un año y cinco meses, estos hombres y mujeres, que serán los únicos representantes colombianos, dieron todo de sí para obtener un prototipo que desde 2014, cuando se fundó el grupo, nunca se había construido: un trimarán de 2,3 metros, controlado a distancia y diseñado para movilizar más carga con menos energía, embarcación que ya fue enviada en avión hacia París para luego ser trasladada a Marsella, ciudad donde será el certamen.
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De los 12, ninguno ha viajado a Europa, será su primera vez y esperan obtener la victoria así como hace nueve años, cuando otro grupo de alumnos de la UNAL ganó en el HydroContest 2017, una de las últimas versiones antes de que se cancelara por la pandemia del Covid-19. Fue apenas en 2025 cuando se reanudó el evento.