Medellín tendrá feria de Empleo para indígenas y afrodescendientes

La jornada se llevará a cabo entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde en el Centro de Integración Afrodescendiente del barrio Prado.

    Imagen de referencia de una jornada con estas poblaciones en la ciudad. FOTO: Cortesía
El Colombiano
hace 3 horas
La Alcaldía de Medellín realizará este jueves 26 de febrero una Feria de Empleabilidad dirigida a miembros de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras de la ciudad.



El objetivo del encuentro es abrir más oportunidades laborales y reducir las brechas que históricamente han enfrentado estas poblaciones.



La jornada se llevará a cabo entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde en el Centro de Integración Afrodescendiente – Casa Afro ubicada en el barrio Prado Centro, en la Carrera 50D # 62-95.

Lea también: ¿Quiere aprender inglés? Conozca cómo puede hacerlo gratis en Medellín


Además, entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde se realizará un taller práctico donde los participantes recibirán recomendaciones para mejorar su hoja de vida, prepararse para entrevistas y fortalecer sus habilidades al momento de postularse a un empleo.

La jornada, que es impulsada a través de la Gerencia Étnica, busca conectar directamente a los asistentes con empresas que tienen vacantes disponibles, facilitando un contacto más cercano y real con el mundo laboral.



Esta feria hace parte de la estrategia Sello Étnico, una iniciativa que promueve prácticas dentro de las empresas y crea puentes entre el sector privado y las comunidades étnicas de la ciudad.

En esta ocasión, el evento contará con el apoyo de Comfenalco Antioquia, que acercará ofertas de empleo y brindará orientación para quienes estén en búsqueda de trabajo.

Cabe tener en cuenta que, según las cuentas del Distrito, en Medellín viven más de 5.000 personas indígenas y cerca de 240.000 personas pertenecientes a comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras.

