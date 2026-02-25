Medellín tendrá feria de Empleo para indígenas y afrodescendientes

La Alcaldía de Medellín realizará este jueves 26 de febrero una Feria de Empleabilidad dirigida a miembros de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras de la ciudad.

El objetivo del encuentro es abrir más oportunidades laborales y reducir las brechas que históricamente han enfrentado estas poblaciones.





La jornada se llevará a cabo entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde en el Centro de Integración Afrodescendiente – Casa Afro ubicada en el barrio Prado Centro, en la Carrera 50D # 62-95.

Además, entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde se realizará un taller práctico donde los participantes recibirán recomendaciones para mejorar su hoja de vida, prepararse para entrevistas y fortalecer sus habilidades al momento de postularse a un empleo.



La jornada, que es impulsada a través de la Gerencia Étnica, busca conectar directamente a los asistentes con empresas que tienen vacantes disponibles, facilitando un contacto más cercano y real con el mundo laboral.