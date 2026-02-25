Hermano de cabecilla criminal fue uno de los muertos en la masacre en la vía de acceso a Titiribí, Antioquia

Una retaliación entre integrantes de las bandas La Miel y San Pablo sería la causa de la masacre que se registró en la madrugada de este miércoles en la vía de acceso al municipio de Titiribí, Antioquia. Entre las víctimas se encontraría el hermano de uno de los cabecillas de la banda San Pablo, además de dos hombres que lo estarían acompañando y a quienes citaron para una reunión en una finca de esta localidad.
Uno de los fallecidos era Nicolás Caro Ángel, de 24 años, hermano menor de Santiago Caro Ángel, alias Tony, presunto cabecilla de la banda San Pablo y quien se encuentra detenido en la cárcel La Paz, de Itagüí, por el delito de concierto para delinquir y nexos con la banda San Pablo. En estos hechos también fallecieron Juan Stiven Zapata Guzmán, de 28 años, y un tercer hombre al cual no le encontraron documentos para su identificación.