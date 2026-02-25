x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Hermano de cabecilla criminal fue uno de los muertos en la masacre en la vía de acceso a Titiribí, Antioquia

La muerte de estos tres hombres se habría producido por una confrontación entre las bandas San Pablo y La Miel. Las víctimas habrían llegado a una finca para una reunión criminal.

  • Así quedaron los cuerpos de las tres víctimas de la masacre registrada en la vía La Albania-Puerto Escondido, la cual da acceso al municipio de Titiribí, en el Suroeste antioqueño. FOTO: CORTESÍA
    Así quedaron los cuerpos de las tres víctimas de la masacre registrada en la vía La Albania-Puerto Escondido, la cual da acceso al municipio de Titiribí, en el Suroeste antioqueño. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
bookmark

Una retaliación entre integrantes de las bandas La Miel y San Pablo sería la causa de la masacre que se registró en la madrugada de este miércoles en la vía de acceso al municipio de Titiribí, Antioquia. Entre las víctimas se encontraría el hermano de uno de los cabecillas de la banda San Pablo, además de dos hombres que lo estarían acompañando y a quienes citaron para una reunión en una finca de esta localidad.

Uno de los fallecidos era Nicolás Caro Ángel, de 24 años, hermano menor de Santiago Caro Ángel, alias Tony, presunto cabecilla de la banda San Pablo y quien se encuentra detenido en la cárcel La Paz, de Itagüí, por el delito de concierto para delinquir y nexos con la banda San Pablo. En estos hechos también fallecieron Juan Stiven Zapata Guzmán, de 28 años, y un tercer hombre al cual no le encontraron documentos para su identificación.

La muerte de estas tres personas ocurrió sobre la madrugada de este miércoles, en el sector La Sabaleta, a 30 minutos de la zona urbana de este municipio del Suroeste antioqueño, cuando se movilizaban en una camioneta y al llegar a una de las curvas fueron interceptados por hombres armados, quienes les dispararon cuando se bajaron del automotor. Los criminales escaparon del sitio, mientras quedaban los cuerpos sin vida de los fallecidos en toda la mitad del corredor.

Entérese: Cinco masacres en apenas 10 días del año: ya van 18 víctimas de homicidios múltiples en 2026

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, explicó que estos hechos son atribuidos a integrantes del grupo delincuencial La Miel, que delinquen en el municipio del Caldas y localidades vecinas como Amagá, Titiribí y Angelópolis. Por su parte, José Lesmes, director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, explicó que “esto se trata de una venganza entre estos dos grupos organizados por el control de las rentas ilegales en esta parte del departamento”.

Las primeras versiones darían cuenta de que los tres fallecidos habrían llegado desde el nororiente de Medellín, donde estaría radicada la base de la banda San Pablo, para un encuentro en una finca de la vereda Corcovado, de Titiribí. Incluso algunos testigos habrían hecho mención de que llegaron a la propiedad mostrando armamento de largo alcance, aunque se desconoce si iba a ser usado para alguna negociación.

No es la primera vez que asesinan a miembros del grupo delincuencial San Pablo, luego de citarlos a reuniones este año. El pasado 19 de enero, en el barrio Santa Cruz, de Medellín, asesinaron a Rubén Darío Giraldo Villada, alias Don Ramón, a quien ultimaron con 26 heridas de arma blanca dentro de un establecimiento comercial. También le propinaron tres impactos de arma de fuego en la cabeza.

Le puede interesar: Implicados en una masacre de cinco personas en finca de Andes en 2021 pagarán más de 56 años de cárcel

Este hombre, asesinado a sus 45 años, aparecía en la cúpula de esta organización criminal, que se dedica al sicariato, las extorsiones, el desplazamiento forzado, la urbanización ilegal de lotes y el narcotráfico. La banda San Pablo, al menos los integrantes que estarían en la línea de Adiel Fabian Covaleda Guzmán, alias Adiel, –asesinado el 20 de mayo del año pasado en el nororiente de Medellín–, también tendría presencia en el tema de microtráfico en los municipios del Suroeste cercano, como Amagá, Titiribí y Angelópolis.

De hecho, contra Nicolás Caro Ángel hay reporte de que presuntos miembros de la banda La Miel habrían atentado el año pasado contra su vida cuando se encontraba en su residencia, pero se habría podido escabullir del ataque. Se investiga si este triple homicidio y el anterior ataque estarían relacionados.

Con esta masacre, en Titiribí este año se han registrado cinco homicidios, según la Policía Antioquia, dos casos menos que los contabilizados en todo el 2025. Con corte a la misma fecha, el año pasado iba un solo asesinato y si se compara con 2024, en esta localidad se contaron seis asesinatos en los dos primeros meses del año.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Bandas delincuenciales
Conflicto armado
Masacres
Orden público
Seguridad ciudadana
Bandas Criminales
Violencia
seguridad
Crímenes
Homicidio
Violencia armada
Masacre
Homicidios
Antioquia
Suroeste antioqueño
Titiribí
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida