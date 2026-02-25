Hermano de cabecilla criminal fue uno de los muertos en la masacre en la vía de acceso a Titiribí, Antioquia

Uno de los fallecidos era Nicolás Caro Ángel, de 24 años, hermano menor de Santiago Caro Ángel, alias Tony, presunto cabecilla de la banda San Pablo y quien se encuentra detenido en la cárcel La Paz, de Itagüí, por el delito de concierto para delinquir y nexos con la banda San Pablo. En estos hechos también fallecieron Juan Stiven Zapata Guzmán, de 28 años, y un tercer hombre al cual no le encontraron documentos para su identificación.

Una retaliación entre integrantes de las bandas La Miel y San Pablo sería la causa de la masacre que se registró en la madrugada de este miércoles en la vía de acceso al municipio de Titiribí, Antioquia. Entre las víctimas se encontraría el hermano de uno de los cabecillas de la banda San Pablo, además de dos hombres que lo estarían acompañando y a quienes citaron para una reunión en una finca de esta localidad.

La muerte de estas tres personas ocurrió sobre la madrugada de este miércoles, en el sector La Sabaleta, a 30 minutos de la zona urbana de este municipio del Suroeste antioqueño, cuando se movilizaban en una camioneta y al llegar a una de las curvas fueron interceptados por hombres armados, quienes les dispararon cuando se bajaron del automotor. Los criminales escaparon del sitio, mientras quedaban los cuerpos sin vida de los fallecidos en toda la mitad del corredor.

Entérese: Cinco masacres en apenas 10 días del año: ya van 18 víctimas de homicidios múltiples en 2026

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, explicó que estos hechos son atribuidos a integrantes del grupo delincuencial La Miel, que delinquen en el municipio del Caldas y localidades vecinas como Amagá, Titiribí y Angelópolis. Por su parte, José Lesmes, director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, explicó que “esto se trata de una venganza entre estos dos grupos organizados por el control de las rentas ilegales en esta parte del departamento”.

Las primeras versiones darían cuenta de que los tres fallecidos habrían llegado desde el nororiente de Medellín, donde estaría radicada la base de la banda San Pablo, para un encuentro en una finca de la vereda Corcovado, de Titiribí. Incluso algunos testigos habrían hecho mención de que llegaron a la propiedad mostrando armamento de largo alcance, aunque se desconoce si iba a ser usado para alguna negociación.

No es la primera vez que asesinan a miembros del grupo delincuencial San Pablo, luego de citarlos a reuniones este año. El pasado 19 de enero, en el barrio Santa Cruz, de Medellín, asesinaron a Rubén Darío Giraldo Villada, alias Don Ramón, a quien ultimaron con 26 heridas de arma blanca dentro de un establecimiento comercial. También le propinaron tres impactos de arma de fuego en la cabeza.

Le puede interesar: Implicados en una masacre de cinco personas en finca de Andes en 2021 pagarán más de 56 años de cárcel

Este hombre, asesinado a sus 45 años, aparecía en la cúpula de esta organización criminal, que se dedica al sicariato, las extorsiones, el desplazamiento forzado, la urbanización ilegal de lotes y el narcotráfico. La banda San Pablo, al menos los integrantes que estarían en la línea de Adiel Fabian Covaleda Guzmán, alias Adiel, –asesinado el 20 de mayo del año pasado en el nororiente de Medellín–, también tendría presencia en el tema de microtráfico en los municipios del Suroeste cercano, como Amagá, Titiribí y Angelópolis.