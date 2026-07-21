Medellín adjudica las obras de su octavo megacolegio: así avanzan los 11 proyectos educativos

La estrategia de fortalecimiento de la infraestructura educativa en Medellín sumó un nuevo avance con la apertura del proceso de contratación para construir el megacolegio Niño Jesús de Praga, una nueva sede que estará ubicada en la comuna 8, Villa Hermosa. La obra, cuyo proceso licitatorio ya fue publicado en la plataforma Secop II, contempla una inversión cercana a $29.250 millones y permitirá ampliar la cobertura educativa para alrededor de 300 estudiantes de preescolar y primaria, quienes contarán con espacios diseñados para mejorar las condiciones de aprendizaje. Lea más: Las 1.800 obras en Medellín: “No nos quedamos esperando a ver si Petro se acordaba de nosotros” Este proyecto hace parte del plan de infraestructura educativa que adelanta la Administración Distrital y se convertirá en el segundo megacolegio que tendrá Villa Hermosa. El primero corresponde a la Sección Escuela La Libertad, cuya construcción ya fue adjudicada y se encuentra próxima al inicio de las obras. Con la publicación de esta nueva licitación, Medellín alcanza ocho de los once megacolegios proyectados para el actual cuatrienio entre procesos de contratación, obras adjudicadas y construcciones en ejecución, una de las principales apuestas del Distrito para ampliar y modernizar la infraestructura de la educación pública.

Así avanza cada uno de los megacolegios

El Distrito ha venido desarrollando de manera gradual las nuevas instituciones educativas bajo el modelo de Escuelas Inteligentes, con edificaciones bioclimáticas, espacios flexibles para el aprendizaje y dotación tecnológica. Este es el estado de cada uno de los proyectos anunciados hasta el momento.

Conrado González Mejía (Robledo)

Fue uno de los primeros megacolegios adjudicados por la actual administración. Las obras ya fueron contratadas y hacen parte del grupo inicial de proyectos que se encuentran en ejecución. Esta nueva infraestructura educativa demandará una inversión de $32.800 millones y tendrá una extensión construida de 3.738 metros cuadrados. El proyecto permitirá ampliar la cobertura para 580 estudiantes de los niveles de preescolar y primaria, y se prevé que tanto las obras como el proceso de dotación concluyan durante el primer semestre de 2027.

El Diamante (Robledo)

También integra el primer paquete de megacolegios contratados. La obra ya fue adjudicada y actualmente avanza dentro del cronograma establecido por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). Para su ejecución se destinaron más de $44.600 millones, recursos con los que se busca fortalecer la infraestructura escolar y ofrecer espacios modernos para la formación de los estudiantes. Entérese: ¿En qué van los megacolegios que prometió el alcalde Federico Gutiérrez? Dos de los diez ya se adjudicaron La institución tendrá capacidad para 460 alumnos de bachillerato y contará con ambientes diseñados para potenciar el aprendizaje, entre ellos laboratorios de innovación, aulas versátiles, biblioteca, ludoteca, sala de informática, taller de dibujo técnico, comedor, cocina, áreas recreativas y dependencias administrativas. Además, durante su construcción se proyecta la generación de más de 180 empleos, mientras que la entrega de la obra, junto con su dotación, está prevista para el primer semestre de 2027.

Institución Educativa Municipal San Javier (comuna 13)

Su construcción ya fue adjudicada y forma parte de las primeras infraestructuras educativas que comenzaron a desarrollarse dentro del plan del cuatrienio. Esta nueva sede estará orientada a atender a 320 estudiantes de preescolar y primaria, quienes dispondrán de espacios adecuados para fortalecer sus procesos de aprendizaje. La institución contará con un edificio de cinco pisos y una superficie construida superior a los 2.600 metros cuadrados. Para su desarrollo se destinaron más de $22.000 millones, inversión con la que se pretende dotar a la comunidad de una infraestructura educativa moderna y sostenible.

Hernán Toro Agudelo (Manrique)

La nueva sede, ubicada en la comuna 3, demandará una inversión superior a $32.000 millones para atender a 280 estudiantes. Las obras fueron adjudicadas a comienzos de este año y su ejecución inició durante el primer trimestre del año, con entrega prevista para 2027.

Sección Escuela La Libertad (Villa Hermosa)

Este megacolegio contará con recursos superiores a $27.000 millones y tendrá capacidad para 280 estudiantes. Su construcción ya fue adjudicada y el inicio de obras está previsto tras finalizar los trámites contractuales.

Rafael Uribe Uribe (La América)

Es el sexto megacolegio contratado por la administración. La inversión asciende a $31.500 millones, contará con más de 3.500 metros cuadrados construidos y atenderá a 280 estudiantes de bachillerato. Las obras iniciaron en marzo de este año y la entrega está proyectada para mediados de 2027.

Niño Jesús de Praga (Villa Hermosa)

Es el proyecto cuya licitación acaba de abrirse. La inversión será de $29.250 millones y beneficiará a cerca de 300 estudiantes de preescolar y primaria. Actualmente se encuentra en etapa de recepción de propuestas dentro del proceso publicado en Secop II. Los megacolegios que estarían pendientes de adjudicar serían el Rodrigo Lara Bonilla, de Manrique, Bello Oriente, también ubicado en la Comuna 3, y uno más cuyo nombre no ha sido oficializado aún. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: