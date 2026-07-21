Medellín adjudica las obras de su octavo megacolegio: así avanzan los 11 proyectos educativos

La estrategia de fortalecimiento de la infraestructura educativa en Medellín sumó un nuevo avance con la apertura del proceso de contratación para construir el megacolegio Niño Jesús de Praga, una nueva sede que estará ubicada en la comuna 8, Villa Hermosa.
La obra, cuyo proceso licitatorio ya fue publicado en la plataforma Secop II, contempla una inversión cercana a $29.250 millones y permitirá ampliar la cobertura educativa para alrededor de 300 estudiantes de preescolar y primaria, quienes contarán con espacios diseñados para mejorar las condiciones de aprendizaje.
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Este proyecto hace parte del plan de infraestructura educativa que adelanta la Administración Distrital y se convertirá en el segundo megacolegio que tendrá Villa Hermosa. El primero corresponde a la Sección Escuela La Libertad, cuya construcción ya fue adjudicada y se encuentra próxima al inicio de las obras.
Con la publicación de esta nueva licitación, Medellín alcanza ocho de los once megacolegios proyectados para el actual cuatrienio entre procesos de contratación, obras adjudicadas y construcciones en ejecución, una de las principales apuestas del Distrito para ampliar y modernizar la infraestructura de la educación pública.