¿Cómo inscribir a un niño en Buen Comienzo en Medellín? Ya empezaron las matrículas

A partir del 13 de enero, los padres o cuidadores de las niñas y niños de 0 a 5 años podrán acercarse al jardín o centro infantil más cercano a realizar la inscripción en el programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín.
Con el fin de que no existan barreras de acceso, la Alcaldía enfatiza que no hay requisitos previos para asegurar el cupo. Las familias reciben orientación para el ingreso al programa. En ese orden de ideas, los documentos de identidad de madres, padres o cuidadores, el registro civil, una factura de servicios públicos, el certificado del Sisbén, el carné de vacunación y la valoración integral se generan y actualizan durante el proceso.
Puede leer: El “milagro” de Medellín: en los dos últimos años no ha tenido niños muertos por desnutrición aguda