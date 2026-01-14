¿Cómo inscribir a un niño en Buen Comienzo en Medellín? Ya empezaron las matrículas

A partir del 13 de enero, los padres o cuidadores de las niñas y niños de 0 a 5 años podrán acercarse al jardín o centro infantil más cercano a realizar la inscripción en el programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín. Con el fin de que no existan barreras de acceso, la Alcaldía enfatiza que no hay requisitos previos para asegurar el cupo. Las familias reciben orientación para el ingreso al programa. En ese orden de ideas, los documentos de identidad de madres, padres o cuidadores, el registro civil, una factura de servicios públicos, el certificado del Sisbén, el carné de vacunación y la valoración integral se generan y actualizan durante el proceso. Puede leer: El “milagro” de Medellín: en los dos últimos años no ha tenido niños muertos por desnutrición aguda

“En Buen Comienzo garantizamos la atención integral con alimentación, cuidados en salud y actividades pedagógicas, así como espacios seguros para nuestras niñas y niños”, dijo la directora de Buen Comienzo, Diana Carmona.

La atención de los menores en modalidad institucional se reanudará el lunes 19 de enero, lo que marca el comienzo del acompañamiento integral para el nuevo año. Dicha modalidad ofrece atención integral durante ocho horas con acompañamiento de un equipo interdisciplinario: nutricionista, pedagoga, auxiliar docente, educador especial, auxiliar de enfermería y profesional psicosocial. Además, los jardines cuentan con un artista que combina la pedagogía y el arte. “El 13 de enero de 2026 también iniciamos matrículas para la modalidad familiar. Invitamos a todas las mujeres gestantes y lactantes para que ingresen a nuestro aplicativo Busca Tu Cupo y diligencien nuestro formulario. En 2026 queremos seguir acompañando a todas las familias, las niñas y los niños de primera infancia”, agregó la directora. Le puede interesar: Hogares sustitutos a la baja: apertura se redujo en un 50% en Medellín

Ocho nuevos jardines de Buen Comienzo

Con una inversión superior a los $170.000 millones, la administración distrital proyecta la construcción de ocho nuevos jardines en diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. Estos espacios, diseñados para garantizar ambientes seguros y estimulantes, permitirán acoger a 1.925 niños y niñas en sectores como Villa Hermosa (8), Robledo (7), Popular (1), La América (12), Castilla (5), Santa Cruz (2) y en los corregimientos de San Sebastián de Palmitas (50) y San Cristóbal (60). A la fecha, los proyectos de los corregimientos de San Cristóbal y Palmitas presentan un avance del 30% y se prevé su entrega para abril y septiembre del 2026, respectivamente. En Robledo, las obras alcanzan un 20% y finalizarían hacia agosto del mismo año, mientras que en Villa Hermosa el avance es del 2% y su culminación está prevista para septiembre de 2026. Por su parte, los jardines de Popular, La América, Castilla y Santa Cruz se encuentran en etapa de diseño, con entregas programadas entre finales de 2026 y el primer semestre de 2027.