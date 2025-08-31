Masacre en La Unión (Antioquia): investigan si tiene relación con homicidio en otra zona del municipio

Cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron encontradas sin vida y con múltiples impactos de arma de fuego en la vereda San Juan, el pasado sábado 30 de agosto en zona rural del municipio de La Unión, a unos 40 minutos del casco urbano. La principal hipótesis que manejan las autoridades es que este lamentable hecho estaría relacionado con disputas territoriales por el control del microtráfico.
El macabro hallazgo se reportó en horas de la mañana del sábado. Según los primeros reportes, tres de los cuerpos fueron hallados dentro de una vivienda y el cuarto en el exterior de la misma. Las víctimas, que aún no han sido plenamente identificadas, al parecer no eran oriundas de La Unión. Se presume que estas personas provenían del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá.