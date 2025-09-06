El 8417 dejó más de 3.700 ganadores con la Lotería de Medellín con el sorteo de este viernes: ¿de a cuánto les tocó?

El sorteo de la Lotería de Medellín de este viernes le cuadró las cuentas a 3.766 personas, quienes decidieron jugar chances con el número 8417 y se ganaron, entre todos, 1.600 millones de pesos, siendo una de las jornadas más próspera para los apostadores. A esto se sumó que otros 4.915 afortunados ganaron jugando el Súper Chance, otro de los juegos que se hicieron este viernes.
Durante el sorteo 4799 del juego más popular de los paisas, miles de personas hicieron sus chances en las sedes de Gana y sobre las 11:00 de la noche de este viernes se dieron cuenta de que el dinero jugado se les había multiplicado, si habían apostado por el 8417.