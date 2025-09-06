x

El 8417 dejó más de 3.700 ganadores con la Lotería de Medellín con el sorteo de este viernes: ¿de a cuánto les tocó?

Entre todos los ganadores se repartieron 1.600 millones de pesos que se obtuvieron mediante los chances vendidos en los puntos Gana. El Superchance dejó a otros 4.900 afortunados.

Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 6 horas
bookmark

El sorteo de la Lotería de Medellín de este viernes le cuadró las cuentas a 3.766 personas, quienes decidieron jugar chances con el número 8417 y se ganaron, entre todos, 1.600 millones de pesos, siendo una de las jornadas más próspera para los apostadores. A esto se sumó que otros 4.915 afortunados ganaron jugando el Súper Chance, otro de los juegos que se hicieron este viernes.

Durante el sorteo 4799 del juego más popular de los paisas, miles de personas hicieron sus chances en las sedes de Gana y sobre las 11:00 de la noche de este viernes se dieron cuenta de que el dinero jugado se les había multiplicado, si habían apostado por el 8417.

Quienes lo hicieron por las cuatro cifras se llevaron 208 pesos por cada peso apostado (si jugaron 10.000 pesos, se ganaron 2.080.000 pesos), mientras que si lo hicieron por tres cifras (417) se llevaron 83 pesos por cada peso apostado (si jugaron 10.000 pesos, se ganaron 830.000 pesos).

Entérese: Hay un nuevo millonario en Colombia: cayó el premio más grande en la historia del chance en el país

Entre todos los ganadores de este sorteo de la Lotería de Medellín se embolsillaron 1.600 millones de pesos, los cuales serán distribuidos acorde a los montos apostados en los próximos días. Cabe recordar que es clave tener el recibo de la apuesta para poder cobrar el premio o de lo contrario este no será entregado.

“Esta cifra se convierte en símbolo de esperanza para miles de familias, demostrando una vez más que jugar en Gana y jugar legal si paga”, expresaron desde esta entidad luego de dar a conocer este resultado de los más de mil ganadores, haciendo la salvedad de que el premio mayor de la lotería, que es de 16.000 millones de pesos, no tuvo ganador.

Le puede interesar: ¡Nuevo millonario en Guarne! se ganó $15.000 millones en la Lotería de Medellín

También destacaron que el juego Súper Chance entregó más de 1.638 millones de pesos este viernes en su sorteo, premiando las apuestas de 4.915 personas, quienes dependiendo del dinero y las cifras jugadas, se pudieron ganar hasta 4.500 veces lo apostado.

“Estos premios, que llegaron a las manos de nuestros afortunados clientes, son un reflejo del poder de la suerte y las oportunidades que ofrece la red Gana, la cual sigue llevando felicidad a miles de antioqueños con cada sorteo”, indicaron desde Gana a través de un comunicado.

Para que los ganadores puedan reclamar sus premios, deben estar pendientes de las redes oficiales de Gana (@redgana en Facebook, X e Instagram). También pueden indagarlo a través de la línea de servicio al cliente 018000184262 y el WhatsApp 3234885805.

