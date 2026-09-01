Golpe a ‘Los Conejos’: usaban menores para vender droga en Medellín y movían $420 millones al mes

Una estructura criminal que, según las autoridades, había convertido los alrededores del Parque Bicentenario en la comuna La Candelaria de Medellín en un punto para el tráfico local de drogas, recibió un fuerte golpe con un operativo que dejó decenas de personas capturadas y un menor de edad aprehendido. La operación fue adelantada de manera conjunta por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación y estuvo dirigida contra el grupo delincuencial conocido como Los Conejos. Las autoridades señalan que la organización tenía una renta criminal cercana a $420 millones mensuales, producto de la comercialización de estupefacientes. Lea más: Esta era la banda que le robaba combustible a Ecopetrol para financiar al Clan del Golfo y a la cocaína en Antioquia El expediente tiene un componente que encendió las alarmas, y es la supuesta instrumentalización de niños, niñas y adolescentes dentro de la operación criminal. El caso es investigado, entre otros delitos, por tráfico de estupefacientes, suministro de sustancias a menores, utilización de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir.

Así operaban Los Conejos

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Los Conejos concentraban su actividad en los alrededores del Parque Bicentenario y utilizaban ese sector para desarrollar su negocio de venta local de droga. La investigación permitió identificar a varios de sus integrantes y establecer que era una estructura en la que algunos miembros cumplían funciones de coordinación y distribución. Entre los señalados aparece un hombre conocido como alias ‘El Apá’ o ‘Callejas’, a quien las autoridades ubican como coordinador del manejo de estupefacientes. Según el Gobierno Nacional, este hombre tendría además la función de rendir cuentas a alias ‘Gárgola’, señalado como principal cabecilla de la organización. La investigación apunta, además, a que la estructura aprovechaba la presencia de menores de edad para facilitar sus actividades ilegales. Según las autoridades, los niños, niñas y adolescentes eran instrumentalizados en labores relacionadas con el expendio de drogas y la vigilancia del entorno. Este elemento es uno de los más sensibles del caso, porque implica que la organización, además de buscar a compradores o puntos de venta, también habría incorporado a menores dentro de su propia operación para reducir la exposición de los adultos que dirigían el negocio.

El balance presentado por el presidente Abelardo de la Espriella indica que hubo 24 capturas y cuatro notificaciones de cargos en Medellín y Pereira.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reportó el resultado de la operación en la capital antioqueña como 27 personas capturadas y un adolescente aprehendido, además de cinco allanamientos y la incautación de 289 gramos de base de coca. Las autoridades estiman que Los Conejos generaban hasta $420 millones mensuales mediante el tráfico local de estupefacientes. Esa suma equivale a más de $5.000 millones al año, si se mantuviera de manera constante, aunque la cifra corresponde a una estimación de las autoridades y no a recursos establecidos como ingresos definitivos.

Una organización que llevaba años en el radar

La presencia de los conejos en Medellín no sería nueva. La propia Policía Nacional había reportado años atrás la captura de un integrante de este grupo delincuencial en la zona centro-oriental de la ciudad, dentro de operaciones contra estructuras dedicadas a actividades criminales. El operativo reciente, por tanto, representa una nueva ofensiva contra una organización que logró mantener una actividad de microtráfico con importantes ingresos pese a golpes anteriores. Entérese: Dos adultos mayores habrían montado falso suicidio para ocultar un asesinato en Urabá La acción conjunta entre Policía y Fiscalía busca ahora que las capturas se traduzcan en una afectación sostenida de la estructura y no únicamente en el retiro temporal de algunos de sus integrantes. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: