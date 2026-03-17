Según el Ideam, Antioquia podría tener el acumulado de lluvias más elevado de todo 2026

Comienza la primera temporada de lluvias, de acuerdo con las entidades meteorológicas, y desde ya hay preocupación por la cantidad de agua que va a caer en lo que resta de marzo. Según los pronósticos, se espera que el mes que está en curso sea el que más acumulado de precipitaciones tenga en el 2026.
Así lo tienen presupuestado desde el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, el Ideam y la Gobernación de Antioquia, teniendo en cuenta que entre marzo y mayo se presentan las lluvias más intensas de cada año y que febrero de 2026 fue uno de los meses atípicos en este tema por cuenta del fenómeno de La Niña.