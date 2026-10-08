Fuertes lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá: hay tormenta eléctrica con granizo y alertas en quebradas

as lluvias han persistido con alta intensidad en los sectores centro y occidente del Distrito de Medellín. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

Una fuerte jornada de precipitaciones acompañada de intensa actividad eléctrica se registra desde el mediodía en el Valle de Aburrá, según los reportes emitidos por el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata).

De acuerdo con la información oficial, en un periodo de 45 minutos se contabilizaron 10 descargas eléctricas en la subregión, de las cuales nueve se concentraron en Medellín y una en el municipio de Caldas.

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Las lluvias han persistido con alta intensidad en los sectores centro y occidente del Distrito de Medellín, donde se han reportado acumulados de hasta 7 mm, además de precipitaciones importantes en Caldas, La Estrella, Itagüí, el oriente de Medellín y Envigado.

También, poco después del mediodía se registró la caída de granizo sólido y blando en la estación del Siata ubicada en el municipio de La Estrella.

Esta situación ha generado un incremento repentino en los caudales, obligando a las autoridades a declarar el riesgo naranja por el aumento de nivel en tres afluentes clave: la quebrada Santa Elena en el sector Km 11, la quebrada Altavista a la altura del barrio Fátima y la quebrada La Guayabala en el barrio Diego Echavarría, todas ubicadas en el Distrito de Medellín.

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Ante este panorama, los organismos de emergencia hacen un llamado a la ciudadanía para extremar las precauciones, evitar transitar por zonas de riesgo y mantenerse alejados de las quebradas ante la posibilidad de nuevas crecientes súbitas.

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