En esta calle del Centro asesinaron a más personas que en cualquier barrio de Medellín

En tan solo 42 días, en un callejón del centro de Medellín asesinaron a cuatro personas. En este espacio, ubicado entre el Museo de Antioquia y la Plaza Rojas Pinilla, han matado a más personas que en barrios e, incluso, comunas completas de la capital antioqueña. Ajustes de cuentas entre las Convivir sería la principal razón. El punto, al cual algunos se aventuran a llamar “la calle de la muerte”, se encuentra en la carrera 52A con la calle 53, en el sector Tejelo, en el barrio La Candelaria, en la comuna 10. En esta zona hay varios establecimientos comerciales, los cuales en su mayoría funcionan en las tardes y las noches. La primera víctima fue Fanny del Carmen Jiménez Hernández, de 59 años, y quien se desempeñaba como cuidadora de carretas de vendedores ambulantes de esta parte de la ciudad. Le dispararon cuando había terminado su turno y se dirigía para su casa en la noche del pasado 13 de mayo.

Todo daba indicios de que se trataba de un caso aislado, pero al llegar a mediados de junio se presentó una nueva racha violenta, que dejó otras tres víctimas. Dos de ellas murieron en un ataque ocurrido en la noche del 17 de junio, cuando un hombre que descendió de un taxi les disparó a Simón Carmona Ruiz, de 25 años, y a Brahian Grisales Hoyos, de 24. Los impactos provocaron que Simón falleciera en el sitio, mientras que Brahian, al que conocían con el alias de Chamaco, agonizó durante tres días, muriendo en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín. Entérese: Mujer de 59 años fue asesinada a tiros en el Centro de Medellín, ¿quién era? Aún con el susto de este doble asesinato, otro hecho sicarial se presentó dentro de un bar, cuando un hombre a pie disparó contra Richard Leonel Silva Cáceres, un venezolano de 25 años, quien murió en el sitio.

¿Por qué esta zona?

Oficialmente, las autoridades indicaron que cada uno de los casos se encuentra en materia de investigación, aunque ya habría algunos indicios que darían cuenta de una retaliación entre estructuras que quieren controlar el movimiento delincuencial en este sector. Se estima que en todo el centro de Medellín hay cerca de 20 Convivires, las cuales operan bajo la tutela de bandas delincuenciales como Caicedo, La Terraza y Robledo, además de otras organizaciones delincuenciales como Los Cocuelos y Los Conejos, quienes históricamente han hecho presencia en algunos sitios estratégicos.

Cada banda tiene una especialidad, dependiendo de la zona. Algunos se enfocan en el cobro de extorsiones, otras en los hurtos a personas —distribuidos por sectores específicos y delimitados— y los restantes al halado de los automotores que dejan mal estacionados en las calles. También hay divisiones enfocadas en las ventas de estupefacientes, algunos a habitantes de calle y otros a los turistas. A esto se suma que hay una presencia del Tren de Aragua en algunos sectores de esta parte de Medellín, buscando obtener una tajada de las millonarias rentas criminales, las cuales no han podido ser contabilizadas por las autoridades, pero superarían los $50.000 millones al año entre extorsiones y microtráfico. Luis Guillermo Pardo, vocero del Centro de Consultoría del Conflicto (C3), señaló que “para nosotros, es una disputa territorial de una organización que quiere recuperar la exclusividad en el control territorial y obviamente controlar todas las rentas ilegales; y una organización emergente no quiere entregar”. Le puede interesar: Huésped fue asesinado en hotel del centro de Medellín tras hacerle un reclamo a un hombre que estaba incomodando Incluso, algunas fuentes judiciales estarían dando cuenta de que habría una disputa, con traiciones incluidas, para adueñarse del manejo delincuencial de este territorio. En esta disputa habría participación muy activa de migrantes venezolanos que habrían fortalecido grupos criminales. Desde la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Medellín avanzan en las investigaciones para establecer los movimientos de la organización criminal que convirtió esta calle en la zona más violenta de Medellín.

Solo un barrio con más casos

De los 249 barrios que tiene Medellín, de acuerdo con la Alcaldía, solo uno tiene más casos que esta sola calle: Villanueva, con cinco asesinatos. Es de aclarar que el barrio La Candelaria tiene nueve homicidios, de los cuales cuatro se registraron en esta calle.