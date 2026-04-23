Juicio del caso Área Metropolitana en gobierno Quintero: pendiente luz verde a colaboración de nuevos testigos

El juicio por el escándalo de los contratos en el Área Metropolitana durante la alcaldía de Daniel Quintero sigue a la expectativa. Este jueves, concluyó una nueva audiencia en la que todavía no se obtuvieron noticias sobre la aceptación de dos nuevos testigos que están pidiendo pista para colaborar con la justicia y podrían crecer el caso. La diligencia se realizó desde las 11:00 de la mañana y se centró solamente en definir una apelación formulada por la Fiscalía General de la Nación al auto de primera instancia que dejó en libertad al exdirector Juan David Palacio. El escándalo está en un momento crítico, luego de que varios de los implicados en las investigaciones mostraran interés en ayudar a la Fiscalía a esclarecer lo ocurrido con seis contratos firmados entre 2021 y 2022 entre ese ente y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, en los que se comprometieron casi $18.000 millones.

Cabe recordar que los principales implicados fueron capturados en una redada sorpresa realizada el pasado 6 de octubre, en un grupo que incluyó a exfuncionarios del Amva durante la pasada administración e integrantes de los bomberos. El principal capturado fue el político y exlíder de los socorristas Misael Cadavid, a quien las Fiscalía señala presuntamente de haberse embolsillado recursos públicos para financiar su campaña al Congreso en 2022. En medio de las audiencias de imputación de cargos el caso ha ido creciendo y se han hecho públicos audios, documentos contractuales y testimonios que no solo enredaron al político sino que sacaron a la luz indicios de un presunto entramado de corrupción en el que estaría involucrado el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, Miguel Quintero; el exsubdirector financiero del Amva, Álvaro Villada; el exdirector del Amva, Juan David Palacio, entre muchos otros. Según los primeros cálculos de la Fiscalía, el presunto desfalco habría sido de por lo menos $2.481 millones. Dentro de los materiales más escandalosos están audios en los que se escucha a otros implicados hablando de cómo facturar refrigerios por más de lo que costaron y hasta de “maquillar alguna cosa” en relación a información almacenada en computadores. En enero de este año, uno de los principales avances del caso involucró al exdirector del Amva, Juan David Palacio, que en medio de esas diligencias fue imputado por la Fiscalía por su presunta participación en los hechos y sobre quien incluso se pidió medida de aseguramiento. En ese mes, también se sumaron al caso con imputaciones las exsubdirectoras del Amva, Ana María Roldán y Diana María Montoya. En paralelo, se ha conocido la intención de por lo menos cuatro personas de colaborar con la justicia.

Uno de los más importantes es el principal implicado, Misael Cadavid, quien por ese trato con la justicia pudo recobrar su libertad. Sobre este último, versiones de fuentes conocedoras del caso aseguran que presuntamente tendría información que podría comprometer directamente al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. No obstante, este mes se conoció que otros dos implicados en el proceso, el exjefe de los bomberos Elkin González, y la exprofesional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, María Yaneth Rúa, también pidieron pista para colaborar con la justicia. Sobre esas dos solicitudes se esperaba que ese jueves se conocieran noticias, sin embargo, la audiencia se centró en definir la situación de Juan David Palacio, sobre quien la Fiscalía había pedido medida de aseguramiento alegando el riesgo de que interfiriera con el proceso.