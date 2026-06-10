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Mourinho dio el sí y empezó a estructurar el nuevo Real Madrid: ¿tendrá cabida Richard Ríos?

Tras la victoria de Florentino Pérez en las elecciones presidenciales del Real Madrid, se confirmó que José Mourinho será el entrenador merengue a partir de la próxima temporada. ¿Llevará con él a Richard Ríos?

  • Richard Ríos es seguido por clubes de la Premier League y la Serie A. FOTO:
    Richard Ríos es seguido por clubes de la Premier League y la Serie A. FOTO:
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El pasado martes 9 de junio se dio a conocer la destitución de Álvaro Arbeloa como director técnico del Real Madrid en un comunicado del club blanco. “El Real Madrid C. F. y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, decía el mensaje de los merengues, lo que confirmó lo que ya era sabido: José Mourinho llegará al banquillo más pesado del fútbol.

Benfica también esclareció la situación con un tuit en el cual explicó que el Madrid pagará la cláusula de 15 millones de euros del técnico luso. “Mou” conformó un equipo competitivo con las águilas lisboetas, sin embargo, no pudo conseguir títulos en los 8 meses que dirigió al club.

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Allí, en su etapa como estratega de los rojos, Mourinho conoció a Richard Ríos, quien había llegado a la capital de Portugal para ser dirigido en un inicio por Bruno Lage, pero tras dos meses, el club anunció a “The Special One” en septiembre de 2025. A partir de ahí, el antioqueño tuvo el lugar asegurado en el equipo titular del Benfica, contribuyendo en ambas facetas del juego (ataque y defensa) y siendo catalogado por el mismo José como “un jugador explosivo, que complementa a todo el equipo”.

Durante la recta final de la Primeira Liga de Portugal, Ríos jugó como un volante de corte netamente defensivo al lado del argentino Enzo Barrenechea, siendo el equilibrio del equipo de Mou y sobresaliendo en partidos calientes ante Sporting de Lisboa, Porto y en los dieciseisavos de final ante el mismo Real Madrid, donde Benfica cayó con polémica.

¿Por qué Ríos tiene chances de llegar a la Casa Blanca?

Es de público conocimiento que Mourinho no está muy satisfecho con los jugadores que encuentra en el Real Madrid actual, además, justamente la posición de volante central es una de las más fracturadas, ya que se especula con una posible salida del club de Eduardo Camavinga y por los constantes problemas entre Aurelien Tchouameni y Federico Valverde, ambos jugadores, con bastante peso en el camerino.

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Para un entrenador como el portugués, que tiene un carácter fuerte y prioriza el manejo de la plantilla, no es descabellado que busque refrescar estas posiciones, y es ahí donde toma fuerza el nombre de Richard Ríos. Mourinho lo pulió a su gusto en el esquema del Benfica, ¿por qué no lo puede hacer en el Madrid?

Hasta el momento, Florentino Pérez dejó claro que ya tienen dos jugadores fichados: Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, este último de todo el gusto del entrenador, e incluso muchos nostálgicos recuerdan a Maicon, exjugador del Inter de Milán con Dumfries, pues al brasileño lo dirigió Mou y explotó todas sus cualidades.

Ríos por su parte, también es deseado por el Napoli de Italia. El equipo de Aurelio Di Laurentis habría ofertado en los últimos días 35 millones de euros por la ficha del colombiano, oferta que sigue en revisión en las oficinas del club lisboeta. Richard jugó 45 partidos, anotó 6 goles y dio 6 asistencias en la temporada debut con Benfica.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo José Mourinho sobre Richard Ríos cuando lo dirigió en Benfica?
Según la información conocida durante su paso por Benfica, Mourinho consideró a Richard Ríos un jugador explosivo que complementaba el funcionamiento colectivo del equipo. Bajo su dirección, el colombiano se consolidó como titular y tuvo protagonismo tanto en labores defensivas como ofensivas.
¿Qué posición ocupa Richard Ríos y por qué podría encajar en el Real Madrid?
Richard Ríos actuó durante gran parte de la temporada como volante de corte defensivo. La posibilidad de que encaje en el Real Madrid surge porque el mediocampo es una de las zonas donde podrían producirse cambios, ante las especulaciones sobre salidas y los problemas internos mencionados entre algunos jugadores de esa posición.
¿Qué rendimiento tuvo Richard Ríos en Benfica durante la temporada 2025-2026?
En su primera campaña con Benfica, Richard Ríos disputó 45 partidos, marcó seis goles y aportó seis asistencias. Además, fue utilizado por Mourinho en encuentros de alta exigencia contra rivales como Sporting de Lisboa, Porto y Real Madrid.
¿Qué equipos están interesados actualmente en Richard Ríos además del Real Madrid?
De acuerdo con la información publicada, Napoli también sigue de cerca al mediocampista colombiano. El club italiano habría presentado una oferta de 35 millones de euros por su ficha, propuesta que aún se encuentra bajo revisión por parte de Benfica.

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