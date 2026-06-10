Mourinho dio el sí y empezó a estructurar el nuevo Real Madrid: ¿tendrá cabida Richard Ríos?

El pasado martes 9 de junio se dio a conocer la destitución de Álvaro Arbeloa como director técnico del Real Madrid en un comunicado del club blanco. “El Real Madrid C. F. y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, decía el mensaje de los merengues, lo que confirmó lo que ya era sabido: José Mourinho llegará al banquillo más pesado del fútbol.
Benfica también esclareció la situación con un tuit en el cual explicó que el Madrid pagará la cláusula de 15 millones de euros del técnico luso. “Mou” conformó un equipo competitivo con las águilas lisboetas, sin embargo, no pudo conseguir títulos en los 8 meses que dirigió al club.
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