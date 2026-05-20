Propiedad en la que funcionó museo de Pablo Escobar en Medellín pasará a manos del Estado

Un juez de la República declaró la extinción de dominio sobre una propiedad ubicada en la zona de Las Palmas, en Medellín, en la que funcionó un controvertido museo dedicado a preservar la imagen del narcotraficante Pablo Escobar.

La decisión fue informada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien la celebró como un triunfo sobre quienes aún le hacen apología al narcotráfico en el país y en la capital antioqueña.

“Esta propiedad, que hoy pasa a manos del Estado, fue obtenida producto de dineros del narcotráfico, secuestros, asesinatos y toda clase de atrocidades. Esto es un mensaje para todos los cabecillas que hoy estamos combatiendo: los delincuentes no pueden siquiera pensar en la posibilidad de que sus dineros ilícitos sean legalizados”, expresó el mandatario distrital.

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