Islas de calor en Medellín duplican el riesgo de infartos: ¿qué son y dónde están?

El calor no solo es una cuestión de clima. También es una cuestión de salud y de desigualdad. En Medellín, algunos barrios pueden registrar varios grados más que otros debido a las llamadas islas de calor urbanas, un fenómeno que aumenta los riesgos de enfermedades y golpea con mayor fuerza a las poblaciones vulnerables.
Según advierten expertos, el fenómeno podría duplicar el riesgo de infartos en pacientes con hipertensión, disparar la propagación de enfermedades como el dengue y chikunguña y otro tipo de complicaciones médicas.
Mientras los termómetros de Medellín han marcado récords por encima de los 33 °C desde mayo, la ciudad acumula también otra distinción climática: es una de las urbes más expuestas al riesgo por olas de calor, según un estudio de la Universidad de Oxford. En Colombia, solo Barranquilla, Cali y Bogotá presentan una mayor exposición. A nivel global, se tiene establecido un aumento de entre 1,5 y 3 grados centígrados en los próximos 20 o 30 años, según Juan David Berrio, director de Salud Ambiental y Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. En Medellín, se proyecta que desde 2040, la ciudad experimentará hasta 150 días al año con temperaturas superiores a 29 °C.
Pero el clima no es solo una cuestión de datos. También es una pregunta de justicia: ¿quién lo padece más?
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