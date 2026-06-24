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Finalizó escrutinio en Antioquia y de La Espriella resultó con casi 1.000 votos más y Cepeda salió con 800 menos

Así las cosas, los resultados totales en el departamento, el presidente electo terminó con 2.186.826 votos, manteniendo la tendencia de Medellín y el Valle de Aburrá.

  • La revisión de los votos de la segunda vuelta presidencial no generó una variación significativa en los resultados que ratificaron a Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    La revisión de los votos de la segunda vuelta presidencial no generó una variación significativa en los resultados que ratificaron a Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Aunque el presidente Gustavo Petro cuestionó los resultados del pasado domingo en las elecciones que dieron como ganador al abogado Abelardo de la Espriella en detrimento del candidato de su continuidad, Iván Cepeda, el escrutinio antes los ratificó y así lo dejó evidenciado el resultado en los municipios de Antioquia, en los que la revisión antes le dio casi 1.000 votos al presidente electo.

De acuerdo con los números de la Registraduría, a de la Espriella le aparecieron 992 votos, por lo que con estos resultados pasó de 2.185.834 votos en el preconteo a 2.186.826 en el escrutinio. En esta revisión, además, Cepeda antes perdió votos que se le habían contabilizado durante la revisión inicial de las urnas.

Con el escrutinio antes se le tuvieron que restar en Antioquia 788 votos, por lo que pasó de 1.133.681 de las cuentas iniciales del domingo a 1.132.893 que le quedaron tras la verificación de las cuentas de los votos, en la labor realizada con abogados y jueces de la República.

El reconteo de los votos y sus respectivas verificaciones concluyó a las 8:18 de la noche de este miércoles, luego de tres días de tensas labores realizadas en el centro de eventos Plaza Mayor, en donde se presentaron algunos cruces entre quienes estaban pendientes de los votos del presidente electo como de su contendiente en la segunda vuelta.

Entérese: Escrutinio en el Valle de Aburrá le dio casi 300 votos más a Abelardo y le quitó votos a Cepeda

Estos resultados consolidaron la tendencia de las elecciones en Antioquia, donde lo único que ocurrió fue que aparecieran más votos de los inicialmente contabilizados en favor del candidato de la derecha y la tendencia a la resta de las votaciones para quien llevaba las banderas del actual gobierno.

Por ejemplo, los votos de Medellín mostraron que a De la Espriella le contabilizaron 517 votos más, lo que lo llevó a pasar de 819.285 votos en el conteo del domingo a 819.802 en la revisión que se hizo hasta este miércoles. A Cepeda antes le tuvieron que restar 454, pasando de 421.385 el domingo a 421.839 este miércoles.

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Ya en el Valle de Aburrá, sin contar a Medellín, también se mantuvo esta tendencia. Mientras que a de la Espriella le aparecieron 294 votos del domingo al miércoles, a Cepeda le tuvieron que quitar otros 18, aumentando la diferencia entre ambos candidatos.

Los municipios donde de la Espriella recuperó más votos fueron Itagüí y Bello, en los que sumó 179 y 88, respectivamente, en comparación con las cuentas del preconteo. Por su parte, Cepeda perdió 100 votos de los que se le contabilizaron en el preconteo en Bello y en Itagüí se le sumaron 40.

En Envigado, el presidente electo sumó 70 votos más a su cuenta, mientras que Cepeda antes perdió otros 83 votos que se le contabilizaron en la primera revisión tras las votaciones del pasado domingo.

Durante los escrutinios, de acuerdo con la Registraduría, se registraron nueve reclamaciones de los comités verificadores en cuanto a los resultados, lo que no generó importantes afectaciones al proceso que se realizó y que consolidó a de la Espriella como presidente electo de Colombia en la segunda vuelta más cerrada de la historia, con una diferencia que ronda los 250.000 votos.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos votos ganó Abelardo de la Espriella tras el escrutinio en Antioquia?
El escrutinio oficial en Antioquia le sumó 992 votos adicionales a Abelardo de la Espriella frente al preconteo inicial. Con esta revisión, el presidente electo pasó de 2.185.834 votos a un total de 2.186.826 sufragios en el departamento.
¿Cuántos votos perdió Iván Cepeda en el escrutinio de Antioquia?
Tras la verificación oficial de los votos, Iván Cepeda perdió 788 sufragios en Antioquia. Su votación pasó de 1.133.681 votos registrados en el preconteo a 1.132.893 en el escrutinio definitivo.
¿Qué diferencias hubo entre el preconteo y el escrutinio en Antioquia?
La principal diferencia fue que el escrutinio oficial agregó votos a Abelardo de la Espriella y restó algunos a Iván Cepeda. Sin embargo, los cambios no alteraron el resultado final de la elección ni la tendencia observada desde el preconteo.
¿Dónde se realizó el escrutinio de las elecciones en Antioquia?
El proceso de escrutinio departamental se llevó a cabo en el centro de eventos Plaza Mayor, en Medellín, donde durante tres días jueces, abogados y delegados electorales revisaron y verificaron las actas de votación.
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