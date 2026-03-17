Rusinque abre proceso a firmas del escándalo del Parque de las Aguas

En una decisión sin precedentes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) comenzó a revisar las denuncias de corrupción alrededor del Parque de Las Aguas durante la alcaldía de Daniel Quintero y abrió un nuevo proceso que incrementó la presión sobre los exfuncionarios y excontratistas de ese gobierno.
La medida consiste en la apertura de una investigación y una formulación de cargos en contra de tres empresas contratistas y las dos entidades involucradas en el entramado –Metroparques y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá–, por supuestamente incurrir en prácticas anticompetitivas a la hora de firmar los contratos con los que se le debía hacer mantenimiento a ese importante espacio público.
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Si bien el proceso apenas está comenzando, la resolución de la SIC sentó varios precedentes inéditos en los escándalos ocurridos en el gobierno pasado, no solo por poner en el banquillo a una empresa industrial y comercial del Estado por presuntamente incurrir en prácticas anticompetitivas, sino por analizar a la luz de las normativas del mercado un caso que hasta ahora solo era penal.
La Veeduría Todos por Medellín, organización que jugó un papel clave para que el caso saliera a la luz pública, destacó la apertura del proceso y advirtió que, en caso de que en ese ente se confirmen los cargos, se estaría abriendo el camino para que los gobiernos locales no vuelvan a servirse de entes descentralizados para presuntamente hacerle el quite a los principios de contratación pública.