Investigan a más exsecretarios de Daniel Quintero por presunta participación en política

Las investigaciones disciplinarias por presunta participación en política, que afectan al propio exalcalde de Medellín Daniel Quintero, se extendió a otros cuatro altos funcionarios de su administración (2020-2023).
La Personería Distrital anunció la apertura de un proceso disciplinario contra la exsecretaria de las Mujeres, Ana María Valle; la exsecretaria de Salud, Jennifer Andree Uribe; el exdirector de Planeación, Sergio Andrés López, y el extitular de las secretarías de Participación Ciudadana y de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez.
“Esta acción responde a elementos que permiten inferir la posible ocurrencia de conductas que podrían constituir faltas disciplinarias relacionadas con la presunta participación y financiación directa o indirecta de campañas políticas por parte de los mismos, los cuales habrían aportado dinero a la corporación El Futuro se Parece a Nosotros”, expresó la personera delegada para la Vigilancia Administrativa, Yenny Teresita Serna.
El Futuro se Parece a Nosotros fue una de las entidades sin ánimo de lucro que se crearon alrededor del movimiento Independientes durante la administración Quintero, presumiblemente para hacer proselitismo con miras a escalar campañas hasta llevar a su creador hasta la Presidencia de la República.