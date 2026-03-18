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Indígenas llegaron a acuerdos y levantaron la protesta que tenían afuera de La Alpujarra, Medellín

Después de 44 horas, los 500 indígenas que estaban manifestándose afuera del centro administrativo pactaron soluciones en temas de educación, salud, vivienda, entre otros.

  • Así se comenzó a desarrollar el retorno de los indígenas a sus territorios en buses escalera. FOTO: CORTESÍA
    Así se comenzó a desarrollar el retorno de los indígenas a sus territorios en buses escalera. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 32 minutos
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Los indígenas se fueron de La Alpujarra. Después de dos días completos de manifestaciones en los alrededores del centro administrativo, hubo acuerdos entre estas comunidades y la Gobernación de Antioquia, por lo que en horas de la madrugada de este miércoles levantaron sus protestas, abordaron sus buses y regresaron a sus territorios.

Así lo dio a conocer María Patricia Giraldo, subsecretaria de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, quien aseguró que “hemos logrado revisar los acuerdos de la Minga del año 2024, punto por punto. Este acuerdo quedó materializado y firmado para que se puedan ejecutar en los territorios esos proyectos y esos programas que tanto requieren para mejorar su calidad de vida”.

Durante las conversaciones, que comenzaron el lunes, se empezaron a tratar los reclamos relacionados con temas de educación, salud, vivienda, infraestructura, desarrollo económico, ambiente, mujeres, deportes y recreación y proyectos sociales, los cuales se habían pactado en 2024 y que muchos no se habrían cumplido, según los líderes de estas comunidades.

Entérese: “No sabemos por qué estamos protestando, estamos cumpliendo órdenes”: indígena que llegó a La Alpujarra desde Tierralta, Córdoba

Jaime Rivera, líder indígena de San Pedro de Urabá, señaló que los acuerdos se dieron en completa calma y que se van con la satisfacción de que todo el tiempo la protesta se dio de manera pacífica y no hubo mayores inconvenientes, más allá de las afectaciones propias de esta situación.

“Queremos mandar este mensaje de unidad, un mensaje de calma, un mensaje de paz, un mensaje de armonía a todo el departamento, los pueblos indígenas en Antioquia. Estamos para dialogar, para conversar siempre con la palabra, no con la violencia. Agradecemos que no hubo temas violentos en la Minga, que no se presentaron enfrentamientos”, dijo.

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Después de que ambas partes de la negociación estrecharan sus manos, sobre las 12:15 de la madrugada comenzaron a abordar cada uno de los 10 buses escaleras dispuestos para su retorno, procedimiento que se desarrolló de manera paulatina.

De estos vehículos, 14 iban dirigidos hacia San Pedro de Urabá y los seis restantes iban con dirección hacia Mutatá. Se estima que quienes habían llegado desde Tierralta, Córdoba, viajaron en los vehículos que iban hacia el primer municipio en cuestión, teniendo en cuenta su cercanía.

Con el retiro de estos manifestantes, desde la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia anunciaron que este miércoles se retoman todas las actividades con normalidad, al igual que en el Palacio de Justicia, el Concejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia, luego de que muchos de sus empleados iniciaron la semana en teletrabajo por esta situación.

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