Incremento salarial para 2026 e intervención del río, entre los temas que se discutirán en las sesiones extras del Concejo de Medellín

Estas se realizarán del 3 al 17 de diciembre. Conozca más detalles

    Imagen de referencia durante una sesión plenaria en el Concejo de Medellín. FOTO EL COLOMBIANO.
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Durante la plenaria que se llevó a cabo hoy, 3 de diciembre, en el Concejo de Medellín, se instalaron las sesiones extraordinarias que irán hasta el día 17 del último mes del año.

Lea más: ¿Medellín debe tapar el hueco financiero que dejó Petro en la U. de A.?

Según el decreto, se someterán a estudio, trámite y aprobación siete proyectos de acuerdo, entre los cuales destacan el incremento salarial para el próximo año, “la adopción del plan maestro de Recuperación y Atención Integral del Río Aburrá Medellín, las quebradas y demás elementos del recurso hídrico superficial y el Plan Maestro de Drenaje Urbano Sostenible del Distrito de Medellín” y “el porcentaje ambiental del impuesto predial como una sobretasa con destino a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para el año 2026.

Otro de los temas que se debatirá en el Concejo es la participación, o no, de las Juntas Administradoras Locales en la socialización previa del proyecto del presupuesto general de Medellín, sugerido por el presidente del recinto, Sebastián López.

Entérese: Así quedó conformada la nueva Mesa Directiva del Concejo de Medellín para 2026

Por su parte, Sebastián Gómez, delegado del alcalde de Medellín quien estuvo presente en el informe de Medellín Cómo Vamos en el auditorio del Museo Casa de la Memoria, hizo énfasis en la importancia de la ciudadanía en este tipo de asuntos sociales.

“Todo parte de la base de lo fundamental: la confianza. Esto no quiere decir que en la ciudad todo esté bien. Tenemos muchos retos: la planificación, la movilidad, y más situaciones que se están atendiendo, pero con el apoyo de los ciudadanos, la academia, los empresarios y cada uno de ustedes como concejales, esperamos salir adelante con esos retos”, dijo.

