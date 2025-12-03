Ojo: Envigado estrenará sus primeras cámaras de fotomultas en esta vía principal

Se conoció que las dos cámaras estarán en el kilómetro 9+500 de la vía Las Palmas, sector Bramasole, usada por los conductores para movilizarse desde y hacia el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, o a municipios del Oriente antioqueño como La Ceja, La Unión o El Retiro, siendo esta la primer cámara que se ubica en Envigado.

Aunque por años desde la Alcaldía de Envigado decían tajantemente que no iban a instalar cámaras de fotomultas , finalmente implementaron estos dispositivos y ya ubicaron los dos primeros. El argumento, según el gobierno municipal, es la alta accidentalidad que se presente en un céntrico corredor que pasa por su jurisdicción.

“La Alcaldía de Envigado informa que, debido al incremento de las lesiones y muertes en el corredor vial de Palmas y la Variante Palmas, se han tomado nuevas medidas para proteger la vida de todos los actores viales”, explicaron desde esta administración municipal.

Estas cámaras van a sancionar infracciones como los excesos de velocidad o no tener vigentes la revisión técnico-mecánica o el Soat. Aseguraron que no habrá multas por pico y placa en este tramo, puesto que es una vía exenta de la restricción.

Entérese: Pilas: ya están funcionando nuevas cámaras de fotomultas en Sabaneta

Con estas dos nuevas cámaras, Envigado se une a Medellín, Bello, Itagüí, Sabaneta y Rionegro como los municipios de Antioquia que tienen cámaras de fotodetección, las cuales comenzaron a operar el 1 de abril de 2011 con las instaladas en la capital antioqueña y con el paso de los años se han venido expandiendo en los demás municipios.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), este año se han registrado 15 muertes por accidentes de tránsito en Envigado, siendo la avenida Regional y la variante a Palmas las que han registrado el 85% de los casos, de acuerdo con los registros oficiales. De los fallecidos, nueve se movilizaban en motocicleta.

Le puede interesar: Las sanciones por fotomultas de nuevas cámaras de Rionegro comenzarán a partir del 18 de noviembre

“De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Vial de Envigado, entre 2023 y la fecha se han registrado 505 siniestros viales, que han dejado 704 personas lesionadas y 13 fallecidas. Estas cifras reflejan la urgente necesidad de fortalecer las acciones de control y prevención en estas vías”, señalaron desde Envigado.