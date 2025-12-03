x

Ojo: Envigado estrenará sus primeras cámaras de fotomultas en esta vía principal

Alcaldía implementó las fotodetecciones bajo el argumento de las altas cifras de accidentalidad en uno de los corredores mas transitados del municipio. Entérese de las infracciones que sancionan y evite multas.

    Envigado instaló dos nuevas cámaras de fotodetección en la variante a Palmas, siendo el nuevo municipio que se une a esta estrategia de sanción y control. FOTO: EDWIN BUSTAMANTE
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 7 horas
bookmark

Aunque por años desde la Alcaldía de Envigado decían tajantemente que no iban a instalar cámaras de fotomultas, finalmente implementaron estos dispositivos y ya ubicaron los dos primeros. El argumento, según el gobierno municipal, es la alta accidentalidad que se presente en un céntrico corredor que pasa por su jurisdicción.

Se conoció que las dos cámaras estarán en el kilómetro 9+500 de la vía Las Palmas, sector Bramasole, usada por los conductores para movilizarse desde y hacia el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, o a municipios del Oriente antioqueño como La Ceja, La Unión o El Retiro, siendo esta la primer cámara que se ubica en Envigado.

“La Alcaldía de Envigado informa que, debido al incremento de las lesiones y muertes en el corredor vial de Palmas y la Variante Palmas, se han tomado nuevas medidas para proteger la vida de todos los actores viales”, explicaron desde esta administración municipal.

Estas cámaras van a sancionar infracciones como los excesos de velocidad o no tener vigentes la revisión técnico-mecánica o el Soat. Aseguraron que no habrá multas por pico y placa en este tramo, puesto que es una vía exenta de la restricción.

Entérese: Pilas: ya están funcionando nuevas cámaras de fotomultas en Sabaneta

Con estas dos nuevas cámaras, Envigado se une a Medellín, Bello, Itagüí, Sabaneta y Rionegro como los municipios de Antioquia que tienen cámaras de fotodetección, las cuales comenzaron a operar el 1 de abril de 2011 con las instaladas en la capital antioqueña y con el paso de los años se han venido expandiendo en los demás municipios.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), este año se han registrado 15 muertes por accidentes de tránsito en Envigado, siendo la avenida Regional y la variante a Palmas las que han registrado el 85% de los casos, de acuerdo con los registros oficiales. De los fallecidos, nueve se movilizaban en motocicleta.

Le puede interesar: Las sanciones por fotomultas de nuevas cámaras de Rionegro comenzarán a partir del 18 de noviembre

“De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Vial de Envigado, entre 2023 y la fecha se han registrado 505 siniestros viales, que han dejado 704 personas lesionadas y 13 fallecidas. Estas cifras reflejan la urgente necesidad de fortalecer las acciones de control y prevención en estas vías”, señalaron desde Envigado.

Hasta el momento, las autoridades de Envigado no se han pronunciado sobre si únicamente van a implementar estos dispositivos en este corredor o tienen planeado expandir esta estrategia en otras vías, como la avenida Regional, teniendo en cuenta el argumento de la siniestralidad.

Cabe recordar que en Medellín hay 40 cámaras implementadas, Bello tiene 10, Itagüí tiene nueve (es el municipio con más cámaras por kilómetro cuadrado de Colombia), Sabaneta utiliza seis y Rionegro cuenta con cinco de estos dispositivos.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿En qué punto exacto de Envigado se instalaron las nuevas fotomultas?
Las dos primeras cámaras se instalaron en el kilómetro 9+500 de la Vía Las Palmas, específicamente en el sector conocido como Bramasole. Esta es una ruta crucial para conectar a Envigado con el Aeropuerto José María Córdova y Rionegro.
¿Qué tipo de infracciones sancionarán estas nuevas cámaras?
Las fotodetecciones sancionarán el exceso de velocidad, que es la principal causa de accidentes en el corredor. También emitirán multas por no tener vigente la revisión técnico-mecánica o el Seguro Obligatorio (Soat).
¿Envigado tiene Pico y Placa en la Vía Las Palmas?
R3: No. Las autoridades de Envigado aclararon que estas cámaras no sancionarán el Pico y Placa en este tramo, ya que la Vía Las Palmas está exenta de la restricción, a diferencia de otras vías del municipio.

