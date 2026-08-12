Incendios afectan zonas montañosas del oriente y occidente de Medellín y de Itagüí

El intenso sol de los últimos días no da tregua en Medellín y su área metropolitana con temperaturas que han alcanzado los 30 grados. Este intenso calor, un cielo carente de nubes y, en algunos casos, el mal comportamiento ciudadano han generado constantes incendios forestales, como los de este miércoles en el oriente y el occidente.

Entrada la tarde, la Alcaldía de Itagüí, al sur del valle de aburrá, reportó una emergencia en la vereda El Ajizal, sector La Guaca.

El incendio de cobertura vegetal fue atendido por los bomberos de esas localidad, con cuatro tripulaciones, así como, apoyo de la Cruz Roja y Gestión del Riesgo.

“El fuego afectó aproximadamente 1,5 hectáreas y las condiciones del terreno y los fuertes vientos dificultaron las labores. Actualmente, se adelantan labores de refrigeración de puntos calientes y guarda de ceniza. No hay personas lesionadas ni riesgo para las viviendas”, indicó la Administración Municipal.

También, en Medellín, finalizada la tarde de este miércoles, las autoridades informaron de un incendio en el Cerro Pan de Azúcar, parte alta de la comuna 8 (Villa Hermosa).