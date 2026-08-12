La Liga de España rendirá homenaje a las víctimas del terremoto en Colombia: así será

La tragedia humanitaria que vive Colombia por el terremoto que sacudió al país en la mañana del lunes le ha dado la vuelta al mundo. No solo por las imágenes de edificios derrumbados en algunas ciudades. También por la solidaridad que ha mostrado el pueblo colombiano. En ciudades como Pereira y Cali cientos de personas han salido, como voluntarios, tratando de buscar sobrevivientes. A otras zonas del país, como el Chocó, ha llegado la ayuda de personajes con reconocimiento internacional como el futbolista Jhon Arias. También han hablado del país cantantes y figuras como el jugador del Barcelona y la Selección de España campeona del Mundial de Norteamérica, Lamine Yamal.

Por eso, en casi todos los países del mundo se habla de Colombia. En los primeros dos días desde que ocurrió la tragedia, se han registrado 239 muertos y más de 3.700 personas heridas y que la cifra puede aumentar con el paso de los días. Sin embargo, el país ha contado con gran respaldo a nivel internacional.

¿Cuál será el homenaje que le harán en la Liga de España?

El fútbol es uno de los mejores embajadores de Colombia en el mundo. Los jugadores criollos gozan de buen reconocimiento en varias partes del planeta. A James Rodríguez, aunque no está en su mejor momento deportivo, casi todas las personas lo referencian. Lo mismo ocurre con Luis Díaz, Juan Camilo Hernández o el joven Gustavo Puerta.

Los colombianos, además, son grandes consumidores de fútbol internacional. Por eso, La Liga de España decidió hacerle un homenaje al país y a las víctimas del terremoto con un minuto de silencio en su primera jornada de la temporada que recién arranca. Esta fecha, que se disputará entre el sábado 15 de agosto y el miércoles 19 del mismo mes, tendrá siete partidos: Alavés-Getafe, Sevilla-Rayo Vallecano, Racing de Santander-Villarreal, Espanyol-Levante, Celta de Vigo-Osasuna, Deportivo de La Coruña-Elche y Atlético de Madrid-Málaga.

Los encuentros del Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Valencia, Real Sociedad y Betis de la primera jornada fueron aplazados para que los futbolistas de esos elencos que disputaron las instancias finales del Mundial de Norteamérica, cumplieran la norma de 21 días de descanso antes de empezar competencias.

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