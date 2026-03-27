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Incendio en Santo Domingo Savio dejó cuatro viviendas afectadas

Además, tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer adulta mayor que está siendo atendida por personal de salud.

  • Así fue el incendio que causó la emergencia en Santo Domingo Savio. FOTO: imagen tomada de redes
    Así fue el incendio que causó la emergencia en Santo Domingo Savio. FOTO: imagen tomada de redes
El Colombiano
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hace 2 horas
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Este viernes 27 de marzo, se presentó un fuerte incendio en el Nororiente de la ciudad, que dejó tres personas heridas, según reportaron los organismos de socorro.

Según detalló la Alcaldía, cerca las 10:15 a.m., se presentó la emergencia en la calle 108D con el cruce de la calle 28CC del barrio Santo Domingo Savio.

Lea también: Aguacero en Medellín: una casa colapsó, se inundaron vías y cayeron 72 rayos en 20 minutos

Lamentablemente, cuatro viviendas construidas en madera resultaron afectadas. Además, tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer adulta mayor que está siendo atendida por personal de salud.

En el lugar continúan tres máquinas de bomberos con 12 rescatistas realizando labores para evitar que el fuego se reactive. Asimismo, el equipo social de la Alcaldía de Medellín ya está acompañando a las familias afectadas.

Por ahora no se han conocido las hipótesis sobre el origen del fuego que causó la emergencia.

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