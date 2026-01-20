x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Alarma en el nororiente de Medellín por incendio que consumió parcialmente una casa

El Cuerpo de Bomberos desplegó dos tripulaciones para luchar contra las llamas.

  • La emergencia fue vista en gran parte del nororiente de Medellín. FOTO: EL COLOMBIANO
    La emergencia fue vista en gran parte del nororiente de Medellín. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Los organismos de socorro atendieron durante la mañana de este martes un voraz incendio que consumió una vivienda en el nororiente de Medellín.

Le puede interesar: Niño murió ahogado en piscina del Bagre, ¿cuántos casos han ocurrido desde 2024?

De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia se desencadenó en el tercer nivel de una vivienda ubicada en el barrio San Pablo, en inmediaciones de la Comuna 1 (Popular).

Tal como quedó registrado a través de varios videos ciudadanos, la conflagración generó alerta entre los habitantes del sector, que pidieron auxilio al cuerpo de bomberos.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín (Dagrd) precisó que a la zona fueron desplegadas dos tripulaciones de bomberos, que lucharon para controlar las llamas.

Lea además: Un incendio consumió la escuela de 30 niños en Nechí: piden ayuda para su reconstrucción

Hacia el mediodía de este martes, el reporte oficial daba cuenta de que la emergencia ya había sido controlada.

De igual forma, el parte oficial señalaba que, por fortuna, no se presentaron personas lesionadas o fallecidas.

Temas recomendados

Organismos de Socorro
Bomberos
Emergencias
Incendios
Dagrd
Noticias Medellín
Medellín
Comuna 1
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida