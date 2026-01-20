Alarma en el nororiente de Medellín por incendio que consumió parcialmente una casa

Los organismos de socorro atendieron durante la mañana de este martes u n voraz incendio que consumió una vivienda en el nororiente de Medellín .

De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia se desencadenó en el tercer nivel de una vivienda ubicada en el barrio San Pablo , en inmediaciones de la Comuna 1 (Popular).

Tal como quedó registrado a través de varios videos ciudadanos, la conflagración generó alerta entre los habitantes del sector, que pidieron auxilio al cuerpo de bomberos.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín (Dagrd) precisó que a la zona fueron desplegadas dos tripulaciones de bomberos, que lucharon para controlar las llamas.

Lea además: Un incendio consumió la escuela de 30 niños en Nechí: piden ayuda para su reconstrucción

Hacia el mediodía de este martes, el reporte oficial daba cuenta de que la emergencia ya había sido controlada.

De igual forma, el parte oficial señalaba que, por fortuna, no se presentaron personas lesionadas o fallecidas.