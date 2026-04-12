Bomberos atienden incendio de gran magnitud en Manrique Jardín, Medellín

Un incendio en una vivienda del sector Manrique Jardín, en el nororiente de Medellín, generó alarma entre los habitantes durante la mañana de este domingo 12 de abril. La emergencia fue visible desde distintos puntos del barrio por la intensidad del humo y las llamas. La rápida reacción de la comunidad permitió alertar a los organismos de socorro. Al lugar llegaron tres carros del Cuerpo de Bomberos, que iniciaron labores para controlar la conflagración y evitar su propagación, según confirmó el líder barrial Juan Barrera. El incendio se registró en una casa de tres pisos en la que, al parecer, se acumulaba material reciclable, lo que habría contribuido a la expansión del fuego.

Según relató el líder del sector a EL COLOMBIANO, la propietaria del inmueble es una mujer que además tenía varios animales, entre gatos y perros. Hasta el momento, no se conoce el estado de salud de estos. La emergencia generó preocupación adicional debido a que la vivienda afectada está rodeada por otras casas en todos sus costados, lo que eleva el riesgo de que las llamas se extiendan. Por esta razón, los bomberos concentraron sus esfuerzos en contener el incendio y proteger las estructuras vecinas, en una zona caracterizada por la cercanía entre predios. Hasta ahora no se ha confirmado el número de personas afectadas ni las causas del incendio. Las autoridades avanzan en la verificación de los daños materiales y no descartan entregar un balance oficial en las próximas horas.

El antecedente: inundación por ruptura de tubo en Manrique