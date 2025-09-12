Humareda asustó a los habitantes del nororiente de Medellín este viernes, ¿qué la produjo?

Una humareda que se hizo visible en un sector del nororiente de Medellín alarmó a la ciudadanía que se levantaba a trabajar este viernes, 12 de septiembre, en la capital antioqueña.

El hecho fue reportado en la Línea de Emergencias 123 y concitó la inmediata atención del Cuerpo de Bomberos que se desplazó hacia el sitio con sus máquinas apagafuegos y un número considerable de rescatistas.

Siguiendo la columna de humo oscuro, estos se dirigieron hasta el sitio de impacto y llegaron hasta un sector del barrio La Francia, localizado en la comuna 2 (Santa Cruz), en el nororiente de esta ciudad, donde verificaron que se trataba de una quema de basura.

Esta estaba localizada en una ramada que era usada como bodega para almacenar estos productos. El caso fue controlado en pocos minutos evitando que el fuego se expandiera hacia otras edificaciones del vecindario.