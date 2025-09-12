x

Humareda asustó a los habitantes del nororiente de Medellín este viernes, ¿qué la produjo?

El incidente ocurrió en el barrio La Francia y dejó una persona lesionada y un gato muerto, según reporte del Dagrd.

  • Una humareda alta alarmó a los habitantes del nororiente de Medellín. FOTO: CORTESÍA
    Una humareda alta alarmó a los habitantes del nororiente de Medellín. FOTO: CORTESÍA
Redacción El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Una humareda que se hizo visible en un sector del nororiente de Medellín alarmó a la ciudadanía que se levantaba a trabajar este viernes, 12 de septiembre, en la capital antioqueña.

El hecho fue reportado en la Línea de Emergencias 123 y concitó la inmediata atención del Cuerpo de Bomberos que se desplazó hacia el sitio con sus máquinas apagafuegos y un número considerable de rescatistas.

Siguiendo la columna de humo oscuro, estos se dirigieron hasta el sitio de impacto y llegaron hasta un sector del barrio La Francia, localizado en la comuna 2 (Santa Cruz), en el nororiente de esta ciudad, donde verificaron que se trataba de una quema de basura.

Esta estaba localizada en una ramada que era usada como bodega para almacenar estos productos. El caso fue controlado en pocos minutos evitando que el fuego se expandiera hacia otras edificaciones del vecindario.

Sin embargo, de acuerdo con reportes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) hubo una persona lesionada y un felino muerto.

Estos hechos acaecidos por imprudencia provocan un desgaste innecesario de la infraestructura para atención de emergencias en la ciudad que resulta costosa para el erario, lo que en últimas significa un costo para los recursos que vienen de los impuestos de la gente.

