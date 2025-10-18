En video | Este fue el presunto fletero que murió arrollado por el conductor de un carro en Cristo Rey, Medellín

Las autoridades identificaron como Santiago Leal Cardona, de 28 años, al conductor de la motocicleta que fue arrollado por un carro en el barrio Cristo Rey, de Medellín, en medio del hurto de unas cadenas de oro afuera de una reconocida panadería de este sector del suroccidente de la ciudad. En este hecho, resultó lesionado el pasajero de la motocicleta, quien se recupera en un centro asistencial mientras está bajo custodia policial. El conductor del carro también fue detenido. Los hechos se registraron a las 4:29 de la tarde de este viernes en la calle 16 con la carrera 52, en este barrio de la comuna 15 (Guayabal), cuando un hombre y su grupo familiar llegaron a la panadería a comprar algunos de los productos. Cuando se montaron de nuevo al vehículo, dos hombres en una motocicleta los intimidaron con un arma traumática y les quitaron tres cadenas de oro, avaluadas en nueve millones de pesos.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, expresó que “dos hombres que se movilizaban en una moto interceptaron a estas mujeres y bajo amenazas. Les hurtaron tres cadenas de oros avaluadas. A causa del fuerte impacto, uno de los hombres falleció en el lugar, mientras que el otro resultó herido”. Entérese: Antioquia concentra el 18,5% de los robos de vehículos en Colombia, ¿cuáles son los carros preferidos por los ladrones? Leal Cardona murió en el sitio y los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín le realizaron la inspección al cuerpo en el sitio. No tendría antecedentes judiciales, de acuerdo con los registros de distintas autoridades.

Por su parte, en la Clínica Medellín Occidente, en Belén, se encuentra hospitalizado Cristian Camilo Sepúlveda Jaramillo, de 23 años, quien resultó herido en esta colisión y permanece con acompañamiento policial hasta tanto que se esclarezcan los hechos que lo vinculan en este hecho delictivo. Le puede interesar: Madre entregó a su hijo adolescente a las autoridades tras homicidio de un taxista en Aranjuez, Medellín El secretario Villa Mejía indicó que luego de hacer las verificaciones judiciales correspondientes, se encontró que la motocicleta impactada por este carro particular ya tenía registros de verse vinculada en otros hurtos en distintos puntos de la ciudad. A esto se suma que se les encontró un arma traumática con la que se habría cometido el hurto que ocasionó la persecución y la posterior colisión.