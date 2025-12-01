x

¿Culpa de una aplicación? Así fue el volcamiento de un camión en El Poblado que dejó un muerto y una quebrada contaminada

Se trata de un conductor que transportaba jabones en polvo y líquidos de Bogotá a Medellín. Tomó esta ruta por el cierre que se registró en la autopista Medellín-Bogota, tomando la ruta donde ocurrió el siniestro.

  • Alejandro Riaño Díaz (detalle), de 34 años, era el conductor de este tractocamión, que se volcó en la Loma de los Balsos, en Medellín, luego de desviarse de la autopista Medellín-Bogotá por un cierre. FOTOS: Cortesía
    Alejandro Riaño Díaz (detalle), de 34 años, era el conductor de este tractocamión, que se volcó en la Loma de los Balsos, en Medellín, luego de desviarse de la autopista Medellín-Bogotá por un cierre. FOTOS: Cortesía
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

01 de diciembre de 2025
bookmark

Como Alejandro Riaño Díaz, de 34 años, fue identificado el conductor del tractocamión que se accidentó en la madrugada de este lunes en la Loma de Los Balsos, en la comuna 14 (El Poblado), de Medellín. Según información del caso, el conductor había tomado este corredor prohibido para los vehículos de carga guiado por una aplicación de rutas de transporte, luego de que se viera afectado por el cierre de la autopista Medellín-Bogotá por un deslizamiento.

Según se conoció, Riaño Díaz transportaba detergentes líquidos y en polvo desde Bogotá hacia Medellín y cuando se encontró con el cierre en este corredor nacional (originado en el kilómetro 14, sector Alto de La Virgen, en Copacabana) se tuvo que desviar por la vía al aeropuerto José María Córdova y de ahí la vía a Las Palmas. Para tomar el mejor camino, puso una aplicación de transporte para que lo guiara y esta le marcó que debía desviarse por la Loma de Los Balsos. El conductor bogotano no conocía Medellín.

Sin saber que esta pendiente es una vía restringida para los vehículos de carga, la tomó y empezó a descender por ella. Cuando se dio cuenta de la inclinación, ya no pudo controlar el camión de carga, que se quedó sin frenos y comenzó a descender a toda velocidad, llevándose a su paso a una moto y un taxi antes de volcarse en una curva. La fuerza de este impacto le ocasionó la muerte inmediata a Riaño Díaz, puesto que el cabezote de este tractocamión quedó destrozado.

Crisis ambiental

Acto seguido a este siniestro, los jabones que eran transportados en el remolque se comenzaron a regar en altas cantidades y llegaron a la corriente de la quebrada La Aguacatala, arrastrados por el agua de la lluvia que cayó durante la noche del domingo y madrugada del lunes. Esto generó una emergencia ambiental de grandes proporciones y, de paso, afectó el suministro de agua a 40 propiedades que se abastecen un acueducto veredal, debido a que esta fuente de abastecimiento quedó completamente contaminada.

Entérese: ¡Atención! Grave accidente en Los Balsos dejó un conductor muerto

Desde las primeras horas de la mañana, personal de la Unidad de Reacción Ambiental (URA) del Área Metropolitana empezaron con los monitoreos, empezando con una ocular en la urbanización Hausen, en el barrio San Lucas, de la comuna 14 (El Poblado). Al hacer el seguimiento de la gran acumulación de la espuma, se encontraron que el accidente en cuestión había causado esta emergencia ambiental.

Corantioquia señaló, mediante un comunicado de prensa, que “se ha emitido una alerta inmediata a los más de 40 usuarios registrados de esta fuente hídrica. Se les solicita abstenerse de realizar cualquier tipo de captación o uso del agua de la quebrada La Aguacatala durante las próximas 48 horas (dos días), con el fin de prevenir afectaciones a la salud y permitir la mitigación del impacto”.

Le puede interesar: Tras casi 11 horas, reabrieron la Autopista Medellín–Bogotá

Así mismo señalaron que continúan trabajando en las labores de monitoreo de esta cuenca hídrica, al tiempo que avanzan en labores de limpieza y control de este material para evitar mayores estragos. Simultáneamente, están recolectando muestras del agua en distintos puntos para establecer las medidas de restauración ecológica necesarias.

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que esta loma permanece cerrada por el derrame de jabón, lo que hizo que esta vía se pusiera resbaladiza, comprometiendo la seguridad vial de los conductores que transitan por este sector. De la mano con Emvarias, se avanza en las labores de limpieza para restablecer el paso lo más pronto posible.

“Las aplicaciones no son para camiones”

EL COLOMBIANO consultó a expertos en aplicaciones de transporte sobre la ruta sugerida para el conductor de este camión y ellos manifestaron que plataformas como Waze o Google Maps no están diseñadas para vehículos de carga, sino para vehículos particulares, motocicletas y de servicio público.

“Los camiones tienen unas dimensiones que no están habilitadas para las aplicaciones de transporte en Colombia, contrario a lo que sucede en otros países como Estados Unidos”, comentó uno de ellos.

Hasta el momento no se tiene conocimiento de aplicaciones de transporte para los vehículos de carga, al menos en los teléfonos móviles, por lo que se les recomienda a los conductores revisar antes las restricciones que se puedan presentar en algunos tramos que demarque la plataforma que esté usando como referencia.

Utilidad para la vida