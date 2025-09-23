Hospital General recibió premio internacional por su manejo de accidentes cerebrovasculares

El Hospital General de Medellín (HGM) recibió un importante espaldarazo por parte de la comunidad médica internacional, al recibir el reconocimiento en categoría Oro entregado por la organización internacional Angels, en alianza con la Organización Mundial del Stroke, el reconocimiento premió la calidad y oportunidad en la atención de pacientes con Accidente Cerebro Vascular (ACV). Con este galardón, el HGM se consolida como el único hospital público en Antioquia exaltado a este nivel.
La iniciativa Angels es un movimiento mundial que busca incrementar la capacidad adecuada de atención de pacientes en casos de ACV y, al mismo tiempo, optimizar la calidad del tratamiento en los hospitales que tratan esta emergencia. Por su parte, la Organización Mundial del Stroke es el único organismo mundial dedicado exclusivamente al ictus, como se le denomina al ACV. Tiene alrededor de 3.550 miembros individuales y 100 sociedades en todo el mundo, y representa a más de 55.000 especialistas en ictus en entornos clínicos, de investigación y comunitarios.
La vocera de Angels, Natalia Martínez, manifestó que en Colombia trabajan con más de 300 hospitales, instituciones públicas y privadas, “pero aquí en Medellín solamente trabajamos con el Hospital General, donde hacemos este acompañamiento en el proceso de calidad de la atención del paciente con ataque cerebrovascular. El HGM es el único que ha recibido, en este momento, la categoría Oro en atención de hospitales públicos en Antioquia”.
Por su parte, la gerente del Hospital General de Medellín, María del Pilar Duque, felicitó al equipo del servicio de urgencias y resaltó el esfuerzo conjunto: “Este logro es fruto del compromiso, la disciplina y el trabajo en equipo de nuestros profesionales de la salud, quienes hacen posible una atención con calidad y calidez para salvar vidas y prevenir la discapacidad”.
El HGM, como hospital público de alta complejidad, fortalece así su articulación con la red hospitalaria de la ciudad, consolidando una estrategia que salva vidas y mejora el pronóstico de quienes sufren un ACV, para evitar secuelas y discapacidad.