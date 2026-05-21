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Director General de la Unesco rechaza el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia

El comunicador fue hallado muerto en una zona rural de Antioquia tras varios días desaparecido mientras realizaba labores de reportería.

  • El comunicador desapareció el 5 de mayo mientras realizaba labores de reportería rural. FOTO: Unesco / Cortesía
    El comunicador desapareció el 5 de mayo mientras realizaba labores de reportería rural. FOTO: Unesco / Cortesía
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
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El Director General de la Unesco, Khaled El-Enany, condenó el asesinato del periodista colombiano Mateo Pérez Rueda, ocurrido el 8 de mayo de 2026 en el departamento de Antioquia, Colombia.

El pronunciamiento se conoció luego de que el comunicador, de 25 años y director del medio digital El Confidente, fuera hallado sin vida en una zona rural de Briceño tras haber desaparecido mientras cubría temas relacionados con violencia e inseguridad en el territorio.

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“Condeno el asesinato de Mateo Pérez Rueda. Los medios locales desempeñan un papel fundamental en la cobertura de las noticias locales y merecen toda la protección necesaria para realizar su labor. Exijo a las autoridades que investiguen este crimen y lleven a sus autores ante la justicia”, expresó Khaled El-Enany.

Según la información disponible, Pérez Rueda habría sido retenido por un grupo armado mientras realizaba trabajo periodístico en la zona rural del municipio. Su cuerpo fue encontrado tres días después de su desaparición entre las veredas Palmichal y El Hoyo.

La ubicación del cuerpo fue posible tras una misión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y delegados de la Iglesia Católica. Las entidades lograron ingresar al área debido a las condiciones de seguridad registradas en el territorio.

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Desaparición y reacciones tras el crimen

Mateo Pérez Rueda había sido reportado como desaparecido el martes 5 de mayo de 2026, cuando se encontraba en una zona rural de Briceño realizando labores de reportería. Su muerte generó reacciones de rechazo por parte de organizaciones periodísticas, sectores políticos y defensores de derechos humanos en el país.

El periodista dirigía el medio digital El Confidente, proyecto que fundó personalmente. Además, cursaba estudios de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia. También desarrollaba actividades relacionadas con la fotografía y la poesía.

Personas cercanas y colegas señalaron que mantenía interés en documentar problemáticas sociales y situaciones de orden público en regiones afectadas por la violencia.

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La Unesco reiteró que mantiene acciones orientadas a la protección de periodistas y trabajadores de medios de comunicación a través de campañas de sensibilización y programas de desarrollo de capacidades.

El organismo también señaló que impulsa medidas en el marco del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad.

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