Director General de la Unesco rechaza el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia

El Director General de la Unesco, Khaled El-Enany, condenó el asesinato del periodista colombiano Mateo Pérez Rueda, ocurrido el 8 de mayo de 2026 en el departamento de Antioquia, Colombia.

El pronunciamiento se conoció luego de que el comunicador, de 25 años y director del medio digital El Confidente, fuera hallado sin vida en una zona rural de Briceño tras haber desaparecido mientras cubría temas relacionados con violencia e inseguridad en el territorio.

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“Condeno el asesinato de Mateo Pérez Rueda. Los medios locales desempeñan un papel fundamental en la cobertura de las noticias locales y merecen toda la protección necesaria para realizar su labor. Exijo a las autoridades que investiguen este crimen y lleven a sus autores ante la justicia”, expresó Khaled El-Enany.

Según la información disponible, Pérez Rueda habría sido retenido por un grupo armado mientras realizaba trabajo periodístico en la zona rural del municipio. Su cuerpo fue encontrado tres días después de su desaparición entre las veredas Palmichal y El Hoyo.

La ubicación del cuerpo fue posible tras una misión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y delegados de la Iglesia Católica. Las entidades lograron ingresar al área debido a las condiciones de seguridad registradas en el territorio.

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