Colombia se quedó sin tenistas en Rabat: Camila Osorio perdió en cuartos de final de Marruecos

La cucuteña Camila Osorio, que venía de vencer a la favorita al título en Rabat, no pudo en cuartos de final ante Panna Udvardy y se despidió del WTA 250 en Marruecos.

Camila cayó en dos sets con parciales de 7-5 y 6-3, y no pudo igualar lo hecho en la edición de 2025 cuando alcanzó la fase semifinal del torneo.

De acuerdo con lo publicado por la Federación Colombiana de Tenis, este fue el quinto enfrentamiento entre Osorio y Udvardy, en un historial que favorece a la colombiana con tres triunfos; sin embargo, la europea se quedó con los dos más recientes, ambos sobre polvo de ladrillo.

La otra victoria de Udvardy data de los cuartos de final del WTA 125 Cali 2024, cuando ganó con parciales de 6-4 y 6-2.