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Colombia se quedó sin tenistas en Rabat: Camila Osorio perdió en cuartos de final de Marruecos

Camila Osorio y Emiliana Arango se desplazan ahora a Francia para el Roland Garros de la próxima semana.

  • Camila Osorio se despidió del WTA 250 de Rabat en Marruecos y ahora se concentra en lo que será su actuación en Roland Garros, a partir del domingo 24 de mayo. FOTO GETTY
    Camila Osorio se despidió del WTA 250 de Rabat en Marruecos y ahora se concentra en lo que será su actuación en Roland Garros, a partir del domingo 24 de mayo. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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La cucuteña Camila Osorio, que venía de vencer a la favorita al título en Rabat, no pudo en cuartos de final ante Panna Udvardy y se despidió del WTA 250 en Marruecos.

Camila cayó en dos sets con parciales de 7-5 y 6-3, y no pudo igualar lo hecho en la edición de 2025 cuando alcanzó la fase semifinal del torneo.

De acuerdo con lo publicado por la Federación Colombiana de Tenis, este fue el quinto enfrentamiento entre Osorio y Udvardy, en un historial que favorece a la colombiana con tres triunfos; sin embargo, la europea se quedó con los dos más recientes, ambos sobre polvo de ladrillo.

La otra victoria de Udvardy data de los cuartos de final del WTA 125 Cali 2024, cuando ganó con parciales de 6-4 y 6-2.

Ahora, Camila se desplazará a Francia ya que el domingo arranca el Roland Garros, competencia en la que estará junto a la antioqueña Emiliana Arango, como las exponentes nacionales en el segundo Grand Slam del año.

Será la cuarta presencia de Camila en Roland Garros en su carrera; en 2022 y 2023 avanzó hasta segunda ronda, mientras que en 2021, el año de su debut, se quedó en primera ronda.

También le puede interesar: Emiliana Arango ahora tiene sueños más aterrizados: ganar su primer Grand Slam es uno de ellos

En general, en los Grand Slam, Camila ajusta siete victorias y diez derrotas desde su debut en 2021, siendo su mejor actuación su avance hasta tercera ronda en Wimbledon de 2021.

Emiliana Arango, por su parte, buscará una buena presentación en su segunda actuación en Roland Garros, tras el debut en 2025 en el que registró una victoria y una derrota.

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La antioqueña también ha competido en Australia, Wimbledon y US Open, pero hasta el momento no registra triunfos en esas competencias.

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